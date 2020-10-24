彰化經典百K賽延半年　南北5000車友今熱情集合騎彰投

美利達‧瑪吉斯盃2020彰化經典百K &單車自我挑戰活動，今年邁入第十年，約5000名車友今天上午從彰化溪州公園出發，沿著竹塘、埤頭一路騎到南投縣名間，再從二水鄉濁水溪岸騎回溪州公園，全長115公里。

上午5點，天氣微冷，數以千計車友精神抖擻集合，縣長王惠美說，美利達立足台灣、放眼天下，創造許多在地就業機會，也讓台灣的自行車產業名揚海內外，每年美利達經典百K挑戰賽事堪稱經典賽事，路徑行經彰化與南投的沿途優美風景區，總是令人期待。

經典百K邁入第十年，原本3月舉辦，因疫情延到今天辦理。「經典就是傳奇」，美利達副總經理鄭文祥說，感謝全台車友熱情支持，同時感謝彰化縣政府、南投縣政府和所有的贊助廠商及志工，因為許多人的付出，才成就了這樣一個經典活動。

王惠美、美利達自行車行銷本部副總經理鄭文祥等人與現場來賓鳴笛，奧運國手黃亭茵和2019年拿下全國公路錦標賽的冠軍選手盧紹軒共襄盛舉。約5000名車友從溪州出發，經竹塘、埤頭、福興往員林，挑戰八卦山脈139線爬坡路段，騎入南投縣境，經過名間，回到彰化縣二水鄉，沿著濁水溪北岸產業步道回到溪州公園。