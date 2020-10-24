影／台中水湳自駕巴士取得牌照 11月開放民眾免費試乘

台中水湳智慧城自駕巴士通過自駕、跟車測試，並在10月13日取得2張合法測試車牌，將進入載客試乘階段。交通局表示，10月5日通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫沙盒審查，昨天也在雨中順利完成中科路、大鵬路段自駕巴士空車、跟車測試，今年11月可望開放民眾免費試乘，成為國內第一個以市區公車改造、於一般道路載客的自駕巴士。

交通局已規畫2輛自駕巴士，預計11月底開放試乘，分別行駛短程、長程。短程依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中央公園北站、中央公園南站4個站點，約28分鐘。長程依序停靠逢甲大學站、大鵬中科路口、中國醫藥大學、中央公園北站、中央公園南站5個站點，約35分鐘。

交通局待程序完成將公布相關預約體驗搭乘方式，歡迎民眾報名參加。

葉昭甫表示，昨天邀請車輛與機械專家學者，到水湳智慧城自駕巴士實驗場域進行2輛自駕巴士安全性審查，檢視自駕巴士測試及路側硬體測試報告，也到水湳智慧城試驗場域實際搭乘自駕巴士，在細雨及路面濕滑環境下順利通過整路段的自駕與跟車測試，未來正式開放試乘路段，在水湳的中科路段及封閉的大鵬路段。

葉昭甫說，水湳的自駕巴士延續2018年全台第一個在封閉場域自駕巴士測試成功成果，這次再與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台佳光等國內產研頂尖業界組成台中MIT自駕巴士團隊，推動第二階段水湳自駕巴士虛實場域整合計畫。

新階段的自駕巴士計畫增加為2輛，並進行跟車測試，且試驗場域擴大，由封閉場域轉至有限度開放場域，自駕巴士運行路線為中科路（經貿五路至大鵬路）、大鵬路（逢大路至順平路），全長共約3公里，中科路完全開放混和車流，大鵬路則封閉路段，創造類公車專用道情境。

確保水湳自駕巴士在有限度開放場域運行的安全性，團隊首度導入虛實整合驗證機制，訓練自駕巴士駕駛邏輯，測試項目包括：自駕車直行、左轉、右轉、跟車、停靠站載客、號誌化路口、號誌化路口他車闖紅燈、停靠站違規停車、行人穿越、與綠色運具混流情境及摩托車超車切入行駛車道等11項。