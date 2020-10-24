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來台中潭子挖寶二手物 「回收學園噗噗車」助家電維修
台中市環保局與潭子區甘蔗里辦公處攜手合作，舉辦「來去潭子 蚤LOVE趣」二手生活市集，鼓勵民眾捐出、交換或義賣家中二手物品，提倡愛物、惜物環保概念，11月1日上午8時30分至11時30分在潭子運動公園籃球場登場，歡迎民眾相揪來尋寶，響應二手好物回收再利用。
環保局代理局長陳宏益表示，2013年起推動「二手物銀行」資源物回收交換平台，鼓勵民眾捐出、交換或義賣家中狀況良好，但用不到的二手物品，例如服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等，廣受好評。
中市環保局除在寶之林環保教育園區與清淨園區，定期展售二手物，每年也到台中各地舉辦二手跳蚤市集，讓資源循環、永續再利用。
11月1日活動當日有二手物市集，展售二手物、文創、在地美食等，現場也有環保小常識互動有獎徵答，若當日回收堪用二手物品並申辦嗶嗶卡（回收集點儲值卡），還可獲得辦卡禮1份，若自備環保餐具或水壺，再加碼送好禮。
當天環保局的「回收學園噗噗車」將到場提供小家電維修收件服務，每件家電收件工本費50元，如更換零件則酌收零件費用。
這場活動將開放30個攤位，讓民眾在二手物市集擺攤，報名至10月29日下午5點，額滿為止，報名網址： https://bit.ly/3nNowo2 。
詳情可至環保局資源回收網： http://recycle.epb.taichung.gov.tw 查詢。
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