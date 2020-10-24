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原日治時期警察宿舍 台中文學館獲2020年建築園冶獎
建築園冶獎10月15日頒獎，台中市文化局以「台中文學館-歷史建築日治時期警察宿舍周邊景觀公園」獲台中市的公共建築景觀類獎項，由文化局副局長曾能汀代表領獎。
建築園冶獎由高雄市建築經營協會主辦，是建築界具有指標性意義的獎項，今年建築園冶獎以「智慧綠建築，友善心環境」主軸，期望能評選出著重友善環境出發之智慧綠能建築，今年評選範圍更擴大至臺中、彰化及南投，共有中南部9大縣市公、私部門的建築參與評選。
文化局表示，台中文學館能從眾多作品中獲得評審青睞，是對中市政府致力於智能綠建築的肯定。「台中文學館-歷史建築日治時期警察宿舍周邊景觀公園」規劃設計最大特色，即以「隨手俯拾即文學風景」為中心思想，讓訪客置身於文學氛圍濃烈的環境中。
行經台中文學館「老牆說書」回到舊時巷弄，仰望「百年老樹」翻開歷史記憶；嬉戲於「曲水流觴」，並在流水詩意氛圍中即興隨興於「墨痕詩牆」自由揮毫；散步於「文學步履」休憩於「書夾亭」，漫步悠游其中，引人文思泉湧。
台中文學館原是日治時期的警察宿舍，1932年落成，現已登錄為歷史建築，前市長胡志強時期規劃成為台中文學館，將舊有建築活化再利用並定位，將文學教育與文化休閒相結合，館舍因深具日式建築美學與文學氛圍，已成為文青必訪的聖地。
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