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台中捷運綠線即將通車 沿線公車路網調整升級
台中捷運綠線通車在即，明天10月25日將進行履勘，台中市交通局提前盤點規劃周邊公車路線網，5條新闢公車路線已上路，另也將配合捷運通車時程，再調整10條既有路線，屆時沿線站點將有超過90條公車路線。
台中市長盧秀燕表示，已做好沿線站點交通配套，要讓民眾享有最便捷的大眾運輸系統。
台中市召開道路交通安全督導會報，交通局專案報告「台中捷運綠線周邊公車路線規劃」。盧秀燕說，台中捷運綠線即將通車，沿線站點周邊交通配套措施也隨之調整，包含新闢公車路線、微調捷運站周邊既有公車路線，以及重新規劃捷運站外公車招呼站步行距離，她也提醒站內應張貼轉乘指示、做好站牌內LED顯示器等。
交通局長葉昭甫表示，去年起陸續新闢83、248、525、701、922路等5條公車路線，行經水湳經貿園區、精密機械科學園區、捷運舊社站周邊重劃區等地，目前已經上路；另也將配合捷運綠線通車時程，再調整32、37、53、127、151、152、153、800、921、956等10條既有公車路線，屆時沿線站點將有超過90條公車路線。
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