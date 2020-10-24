歡慶大雪山國家森林遊樂區35周年 10月26日起入園半票

台中市和平區大雪山國家森林遊樂區今年滿35歲，林務局東勢林區管理處為慶祝大雪山生日，將於10月26日於大雪山遊客中心舉辦大雪山35周年慶生活動及「翻轉吧大雪山」林業文史新書發表會；民眾於10月26日至11月1日入園，即享有門票半票優惠。

大雪山國家森林遊樂區成立於1985年，今年屆滿35周年，園區特別出版「翻轉吧大雪山」林業文史一書，匯集大雪山林業耆老的訪談內容，由大雪山林業公司時期的路工隊、汽修隊老員工及大雪山示範林區管理處時期檢尺員、測繪工，以親身經歷述說大雪山早期林業公司的成立、解散一直到成立森林遊樂區的過往，藉由不同階層的觀點敘述，從不同角度了解林業政策，由森林資源利用開發至保護森林資源、生態保育、林業永續經營的推展。

另外，為慶祝大雪山國家森林遊樂區35周年，民眾於10月26日至11月1日入園，享有門票半價優惠。

東勢林管處表示，現在的大雪山秋高氣爽、涼爽宜人，樹梢上點點紅葉稍來秋天的消息，浪漫的雲海及晚霞讓人目不暇給，正是賞景的好時節，民眾可利用半票優惠到大雪山體驗一下迷人風景，享受森林浴，更有機會在午後看到黑長尾雉悠閒漫步、酒紅朱雀艷紅的身影。