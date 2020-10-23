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等了12年！ 彰化縣山腳路林厝派出所道路今天動工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市縣道137線林厝派出所前路口的道路交會口中間房子拆除後，道路空間變大，將施做分隔島緩衝車流。圖／縣政府提供
彰化縣員林市縣道137線林厝派出所前路口的道路交會口中間房子拆除後，道路空間變大，將施做分隔島緩衝車流。圖／縣政府提供

彰化縣137線（山腳路）林厝派出所前的路口，因道路分叉口中間的房屋最後一道門柱8月中旬拆除，縣政府9月30日發包道路改善工程，今天動工，全程159公尺，預計配合台電等單位地下管線工程，道路可望明年元月完工。

員林市縣道137線林厝派出所前路口，因道路中間房舍未完成徵收手續，不但車輛須繞道行駛也影響交通視線，市長游振雄向麗明營造股份有限公司董事長吳春山募得約645萬元用地補償費，順利拆除道路中間房屋。今天動工典禮，縣長王惠美和市長游振雄都感謝吳春山熱心公益。

縣政府工務處指出，員林市縣道137線林厝派出所前路口改善工程，北起山腳路二段55號前，南至林厝派出所，全長約159公尺，道路寬度因交叉口，最寬25公尺，一般路寬15公尺，新建側溝126.7公尺，改善6處路口號誌和新設路燈1處，總經費2300萬元，包括用地費1600萬元、工程700萬元，工期約90日曆天，預計110年1月底前完工。

彰化縣員林市縣道137線林厝派出所前路口改善工程的內容。圖／縣政府提供
彰化縣員林市縣道137線林厝派出所前路口改善工程的內容。圖／縣政府提供

台電 王惠美

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