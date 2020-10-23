中市大楊油庫美軍史蹟受重視 議員建議列文化保存

美軍駐台期間在台中市清水區興建7座油庫儲油槽，台中市議員楊典忠今天建議將美軍史蹟列入台中市文化景觀。市府表示，已設立解說牌，讓民眾了解油庫軍事遺跡過往的故事。

楊典忠指出，當時美軍油輪在高美濕地外海，將油料經過油堤、高北加壓站、客庄坑口公輸油管、海風南清宮輸油管到大楊油庫，提供駐守清泉崗機場美軍B52轟炸機使用，這些史蹟都還留存現場。

根據文化局於9月18日召開的文資審議會議紀錄顯示，楊典忠表示，其中高北加壓站、海風里南清宮外露油管已經解除文化資產列冊，加上之前美軍舊油堤解除列冊、客庄坑口宮廟前輸油管未列入文資審查，使得整條完整油管史蹟，被文資委員切割審查後，只剩大楊油庫一處。

楊典忠在市議會業務質詢中建議，大楊油庫油館史蹟是「中美共同防禦」時期的史蹟建物，也是老台中人的共同記憶，希望市府可以再進一步調查研究，而不是以切割式的文資審議，化整為零來「消滅」美軍在台中市的設施與建築。

台中市副市長令狐榮達表示，台中市與美國的歷史關係，從1953年美國副總統尼克森出席台中東海大學動土典禮，1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場支援越戰，留下來的包括大楊油庫相關重要史蹟，都應該做好保存，提供民眾參觀了解。

台中市文化局長張大春表示，屬於大楊油庫觀光廊帶中的高北加壓站、南清宮油管等史蹟，縣市合併前，台中縣交通旅遊局就已規劃為觀光景點，雖經文化資產審議會決議，不列入文化資產身分，但市府會妥善保存，未來仍將結合周邊景點設置停車空間，促進當地觀光，目前也已設立解說牌，讓民眾了解油庫身為軍事遺跡過往的故事。