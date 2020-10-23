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全台最大琉璃金爐曝光 720公斤重5人聯手打造
台灣護聖宮玻璃廟受為宗教界首創，9年來吸引各地遊客組團參香觀摩，今年再度推出世界之最「琉璃香爐」，總重達720公斤(1200台斤)，由228片頂級超白玻璃加工堆砌，今天現場公開展示組裝，將在10月25日(農曆九月九日)上午九點開香啓用，預計再湧入觀光人潮。
玻璃廟主任委員林肇睢表示，琉璃香爐是由鹿港莊姓人家捐錢，委託台南藝術玻璃公司製作，規格長101公分，寬157公分，高139公分，等同玻璃廟現有銅香爐一比一尺寸，成品融入玻璃產業技術，挑戰世界之最，如此龐大的香爐並沒有人承製生產過，是邊做邊克服才完成，應是台灣第一、世界唯一琉璃製成的香爐，只要沒有人為破壞，可以保存千年。
打造琉璃香爐的師傅之一楊明和表示，香爐不只是藝術品還要有實用性，必須講究安全性、穩定性、耐熱係數，由5人聯手花費95個工作天，從底座到玻璃結構等以全自動雷射切割、噴墨克服瓶頸，因整體重量重需用白鐵支撐，最大的困難在於玻璃容易龜裂，香爐不是完整圓形，製作接合處很多要避開間隙。
琉璃香爐明天下午淨爐，置入雙龍護台九龍珠、藍綠夜光珠各一顆，佛教聖寶硨磲108顆後，予以紅彩封面，廟方初步規畫，琉璃香爐啓用後，將於每年新春、媽祖聖誕、九九飛昇舉辦恭插龍香盛會，創造文化、宗教、藝術產業的融合。
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