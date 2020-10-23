快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大琉璃金爐曝光 720公斤重5人聯手打造

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台灣護聖宮玻璃廟推出「琉璃香爐」，總重達720公斤。記者林敬家／攝影
台灣護聖宮玻璃廟推出「琉璃香爐」，總重達720公斤。記者林敬家／攝影

台灣護聖宮玻璃廟受為宗教界首創，9年來吸引各地遊客組團參香觀摩，今年再度推出世界之最「琉璃香爐」，總重達720公斤(1200台斤)，由228片頂級超白玻璃加工堆砌，今天現場公開展示組裝，將在10月25日(農曆九月九日)上午九點開香啓用，預計再湧入觀光人潮。

玻璃廟主任委員林肇睢表示，琉璃香爐是由鹿港莊姓人家捐錢，委託台南藝術玻璃公司製作，規格長101公分，寬157公分，高139公分，等同玻璃廟現有銅香爐一比一尺寸，成品融入玻璃產業技術，挑戰世界之最，如此龐大的香爐並沒有人承製生產過，是邊做邊克服才完成，應是台灣第一、世界唯一琉璃製成的香爐，只要沒有人為破壞，可以保存千年。

打造琉璃香爐的師傅之一楊明和表示，香爐不只是藝術品還要有實用性，必須講究安全性、穩定性、耐熱係數，由5人聯手花費95個工作天，從底座到玻璃結構等以全自動雷射切割、噴墨克服瓶頸，因整體重量重需用白鐵支撐，最大的困難在於玻璃容易龜裂，香爐不是完整圓形，製作接合處很多要避開間隙。

琉璃香爐明天下午淨爐，置入雙龍護台九龍珠、藍綠夜光珠各一顆，佛教聖寶硨磲108顆後，予以紅彩封面，廟方初步規畫，琉璃香爐啓用後，將於每年新春、媽祖聖誕、九九飛昇舉辦恭插龍香盛會，創造文化、宗教、藝術產業的融合。

台灣護聖宮玻璃廟琉璃香爐今天現場公開展示組裝。記者林敬家／攝影
台灣護聖宮玻璃廟琉璃香爐今天現場公開展示組裝。記者林敬家／攝影
台灣護聖宮玻璃廟琉璃香爐長101公分，寬157公分，高139公分，等同玻璃廟現有銅香爐一比一尺寸。記者林敬家／攝影
台灣護聖宮玻璃廟琉璃香爐長101公分，寬157公分，高139公分，等同玻璃廟現有銅香爐一比一尺寸。記者林敬家／攝影

鹿港 佛教

延伸閱讀

聯合大淨灘之後 芳苑農漁團體回收彩繪浮球裝飾社區

潮間帶架網攔海廢 彰化清近1噸

台北／隱藏在巷弄中古色古香的宜蘭小吃——拾松

微波爐也能燒出琉璃質感 陳宗漢教你輕鬆玩玻璃

相關新聞

全台最大琉璃金爐曝光 720公斤重5人聯手打造

台灣護聖宮玻璃廟受為宗教界首創，9年來吸引各地遊客組團參香觀摩，今年再度推出世界之最「琉璃香爐」，總重達720公斤(12...

台中今年跨年選在中央公園 市府透露邀到蕭敬騰

台中市今年的跨年晚會，已敲定主場區在即將啟用的水湳經貿園區中央公園，另以大里區為副場區，兩地連線；但市議員蔡耀頡、賴佳微...

鹿港天后宮退休再圓夢 82歲解籤師養護中心再開張

82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，每年大年初四向外界說明各行各業籤相當受矚目，他因未婚無子女長期獨居，去年退休...

重陽前夕中市副市長訪3名百歲人瑞 人瑞暢談養生之道

重陽節將至，台中市副市長陳子敬今日拜訪今年101歲的人瑞劉琨、甫滿百歲的張春森及王張蜜，向長者們道賀，並致贈重陽禮金1萬...

中市潭子排水護岸遇豪雨易淹 民代爭取1400萬元改善

台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國接獲里長及農民陳情後，今日...

扯！國小校徽校長授權私人收取權利金 議員要求政風查

台中市議員張耀中、謝志忠等人今在議會爆料，全市235所國中小，只有南區樹義國小在民國104年間將使用多年的校徽註冊為商標...

影／「人死靈魂多久會離開？」網友霸凌議員要她先去死

台中市議會上周民政業務質詢，國民黨籍議員冉齡軒質詢殯葬業務，突然問民政局長吳世瑋：「局長，你知道人往生後靈魂多久會離開身...

影／台中校園電扇葉片變血滴子？ 教局：老舊可報廢

台中市議員林祈烽今天在教育文化業務質詢時表示，這學期以來接到國中、小反映，有電扇葉片突然掉落，宛如「血滴子」差點造成學生...

中部強風吹落高壓電線 福興658戶停電、田間冒煙

彰化今天氣溫明顯下降，風勢大，上午9時18分傳出彰化縣福興鄉彰鹿路附近高壓線斷落，造成附近658戶停電，巡檢人員到場處理...

台中市網路低碳知識大會考總獎金45萬元 等學子來挑戰

台中市國中小、高中學生有福了，台中市低碳辦公室舉辦網路低碳知識大會考，分數70分以上，就有機會抽中頭獎1萬元家樂福電子禮...

老師「霸凌」主任？議員疑中市府未處理不適任教師

台中市某國中教師疑因差勤問題，9月7日與該校人事室主任在辦公室發生肢體衝突，人事主任到醫院驗傷並向警局報案，循司法途徑尋...

砍樹或移植　護樹團體抗議彰化縣溪州鄉公所對公園動手

彰化縣溪州鄉公所發包森林公園城鄉風貌改善工程，將移植54棵樹、移植22株枯木、移除11株生病樹木和公開認領80棵樹，引起...

熱門新聞

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

北市跨年晚會最新準則 1例不明感染源本土病例就改直播

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。