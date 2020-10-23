鹿港天后宮退休再圓夢 82歲解籤師養護中心再開張

82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，每年大年初四向外界說明各行各業籤相當受矚目，他因未婚無子女長期獨居，去年退休後不慎跌倒被轉介到彰化老人養護中心，他希望繼續發揮專長在養護中心幫人解籤，彰化南興國小校長柯伯儒得知施伯伯心願，號召家長會等人籌募1萬5千元購入籤筒，今天送到養護中心為他圓夢。

施瑤富雖然只有國小畢業，但從小愛閱讀，研讀辭海，看到不懂的詞語遍查資料，久而久之對於俚語詞意與詮釋相當擅長，在鹿港天后宮長期負責幫民眾解籤。

施瑤富說，解籤過程可以幫人指點迷津、指引方向、安撫人心，對於愛心籤筒今天到位他相當開心他說，往後可以隨時服務養護中心工作人員和住民。

南興國小校長柯伯儒說，日前到彰化老人養護中心拜訪時，發現中心正發起幫施瑤富伯伯圓夢的計畫，要幫助他繼續解籤，但養護中心經費有限，無法買籤桶放置佛堂，因此發了一個好願，邀請有愛的朋友們共同完成施伯伯的夢想，每人出資500元，30位善士很快就募集到，顯見不管世界多麼冷，行善就可以讓人溫暖。