聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿港天后宮退休再圓夢 82歲解籤師養護中心再開張
82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，每年大年初四向外界說明各行各業籤相當受矚目，他因未婚無子女長期獨居，去年退休後不慎跌倒被轉介到彰化老人養護中心，他希望繼續發揮專長在養護中心幫人解籤，彰化南興國小校長柯伯儒得知施伯伯心願，號召家長會等人籌募1萬5千元購入籤筒，今天送到養護中心為他圓夢。
施瑤富雖然只有國小畢業，但從小愛閱讀，研讀辭海，看到不懂的詞語遍查資料，久而久之對於俚語詞意與詮釋相當擅長，在鹿港天后宮長期負責幫民眾解籤。
施瑤富說，解籤過程可以幫人指點迷津、指引方向、安撫人心，對於愛心籤筒今天到位他相當開心他說，往後可以隨時服務養護中心工作人員和住民。
南興國小校長柯伯儒說，日前到彰化老人養護中心拜訪時，發現中心正發起幫施瑤富伯伯圓夢的計畫，要幫助他繼續解籤，但養護中心經費有限，無法買籤桶放置佛堂，因此發了一個好願，邀請有愛的朋友們共同完成施伯伯的夢想，每人出資500元，30位善士很快就募集到，顯見不管世界多麼冷，行善就可以讓人溫暖。
彰化老人養護中心主任譚志皓說，希望能照顧到養護中心長輩的身心靈，近年發起幫長輩圓夢，讓他們實現過去人生尚未完成的夢想，或繼續營造基會讓他們發揮過去專長，施瑤富伯伯過去在鹿港天后宮解籤，今年7月中心帶鹿港幾位長輩一起回到鹿港老家走走，當施伯伯回到天后宮時做他內行的解籤時，神情很有自信、樂於助人，讓大家都很感動，未來施伯伯可以繼續在中心佛堂發揮所長，養護中心也會提供他一些獎勵金表達感謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言