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鹿港天后宮退休再圓夢 82歲解籤師養護中心再開張

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，將在彰化老人養護中心繼續服務。記者林敬家／攝影
82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，將在彰化老人養護中心繼續服務。記者林敬家／攝影

82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，每年大年初四向外界說明各行各業籤相當受矚目，他因未婚無子女長期獨居，去年退休後不慎跌倒被轉介到彰化老人養護中心，他希望繼續發揮專長在養護中心幫人解籤，彰化南興國小校長柯伯儒得知施伯伯心願，號召家長會等人籌募1萬5千元購入籤筒，今天送到養護中心為他圓夢。

施瑤富雖然只有國小畢業，但從小愛閱讀，研讀辭海，看到不懂的詞語遍查資料，久而久之對於俚語詞意與詮釋相當擅長，在鹿港天后宮長期負責幫民眾解籤。

施瑤富說，解籤過程可以幫人指點迷津、指引方向、安撫人心，對於愛心籤筒今天到位他相當開心他說，往後可以隨時服務養護中心工作人員和住民。

南興國小校長柯伯儒說，日前到彰化老人養護中心拜訪時，發現中心正發起幫施瑤富伯伯圓夢的計畫，要幫助他繼續解籤，但養護中心經費有限，無法買籤桶放置佛堂，因此發了一個好願，邀請有愛的朋友們共同完成施伯伯的夢想，每人出資500元，30位善士很快就募集到，顯見不管世界多麼冷，行善就可以讓人溫暖。

彰化老人養護中心主任譚志皓說，希望能照顧到養護中心長輩的身心靈，近年發起幫長輩圓夢，讓他們實現過去人生尚未完成的夢想，或繼續營造基會讓他們發揮過去專長，施瑤富伯伯過去在鹿港天后宮解籤，今年7月中心帶鹿港幾位長輩一起回到鹿港老家走走，當施伯伯回到天后宮時做他內行的解籤時，神情很有自信、樂於助人，讓大家都很感動，未來施伯伯可以繼續在中心佛堂發揮所長，養護中心也會提供他一些獎勵金表達感謝。

彰化老人養護中心發起幫長輩圓夢，82歲施瑤富將在佛堂幫住民解籤。記者林敬家／攝影
彰化老人養護中心發起幫長輩圓夢，82歲施瑤富將在佛堂幫住民解籤。記者林敬家／攝影
82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，如今將在彰化老人養護中心繼續服務。記者林敬家／攝影
82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，如今將在彰化老人養護中心繼續服務。記者林敬家／攝影
彰化南興國小校長柯柏儒今天將籌募購得的籤筒送到老人養護中心。記者林敬家／攝影
彰化南興國小校長柯柏儒今天將籌募購得的籤筒送到老人養護中心。記者林敬家／攝影

鹿港 天后宮 夢想

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