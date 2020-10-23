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重陽前夕中市副市長訪3名百歲人瑞 人瑞暢談養生之道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長陳子敬致贈百歲人瑞劉琨敬老狀與重陽禮金。圖／台中市政府提供
台中市副市長陳子敬致贈百歲人瑞劉琨敬老狀與重陽禮金。圖／台中市政府提供

重陽節將至，台中市副市長陳子敬今日拜訪今年101歲的人瑞劉琨、甫滿百歲的張春森及王張蜜，向長者們道賀，並致贈重陽禮金1萬元，同時轉贈中央的重陽賀禮金鎖片及滿百敬老狀，祝長輩們健康「呷百二」。

喜歡聽平劇的劉琨阿公說，三餐正常不挑食、樂觀就是他的長壽秘訣。曾獲選全國第46屆模範老人的張春森說，他平常早睡早起、保持心情愉快，也會做外丹功運動養生；彈琴、繪畫、編織毛線樣樣精通的王張蜜阿嬤說，三餐以米飯為主，不挑食、喜歡吃堅果，讓她擁有健康身體。

陳子敬表示，劉琨阿公每天準時收看包青天與平劇、張春森阿公還能與滿堂子孫唱「快樂的出航」、仍能提筆寫字的王張蜜阿嬤家中掛滿自己日前參加長青學苑時繪製的國畫作品，真是「家有一老，如有一寶」，期勉家人敬愛，並珍惜與家中長輩相處的每一刻。

陳子敬說，中市老人人口將近38萬，市府將持續推動各項老人預防及照顧政策，打造台中成為銀髮幸福宜居城。

社會局副局長陳坤皇說，台中市恢復老人健保補助、減輕子女負擔，並持續增加設置社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵長輩外出促進身心健康；此外，實際居住台中的100歲以上人瑞，也有每月6000元敬老禮金福利，申請資訊可向各區公所或社會局洽詢。

社會局指出，今年將10月訂為敬老月，自10月1日至12月31日，持有敬老愛心卡的民眾，可至大樹藥局、黑橋牌企業、長榮桂冠酒店、全國大飯店、大同3C、鄉野情、凱擘影城、萬代福影城等超過600家指定店家，享受專屬優惠，詳細資訊請上社會局網站查詢。

台中市副市長陳子敬拜訪甫滿百歲的王張蜜。圖／台中市政府提供
台中市副市長陳子敬拜訪甫滿百歲的王張蜜。圖／台中市政府提供

陳子敬 阿嬤 人瑞

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