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中市打流感疫苗要注意！明起台中合約院所僅供幼兒接種

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
流感疫苗施打踴躍，台中市明天起合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，圖為9日民眾排隊等候接種疫苗的盛況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市明天起合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，圖為9日民眾排隊等候接種疫苗的盛況。記者趙容萱／攝影

今年受新冠肺炎疫情影響，流感疫苗施打踴躍，出現搶打現象，台中市衛生局發現，幼兒接種率偏低，為保障幼兒權益，宣布從明天起，中市30家衛生所及327家合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，暫緩所有公費對象成人疫苗接種（含造冊對象），呼籲家長盡速帶孩童前往接種。此外，65歲以上長者仍可至全市各社區接種站施打疫苗。

台中市衛生局統計，截至今日上午8時止，台中市已接種超過50萬劑，使用率達採購量的67%，經評估，6個月至學齡前幼兒接種率僅23.1%，明顯偏低（目標55%），市府滾動修訂接種政策，明日起中市30家衛生所及327家合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種。

衛生局指出，家長持幼兒的健保卡及兒童健康手冊，帶孩童前往中市各區衛生所或合約院所，即可進行接種，請多加利用；65歲以上長者仍可持身分證及健保卡，至中市各社區接種站施打流感疫苗，由於各場次採限量施打，衛生局提醒民眾前往社區接種站之前，可先電話洽詢接種站所在地的衛生所，詢問是否仍有疫苗，避免撲空。

衛生局提醒，入秋天氣轉涼，請留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，降低病毒傳播風險。

流感疫苗施打踴躍，台中市明天起合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，圖為9日民眾排隊等候接種疫苗的盛況。記者趙容萱／攝影
流感疫苗施打踴躍，台中市明天起合約院所僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，圖為9日民眾排隊等候接種疫苗的盛況。記者趙容萱／攝影

流感疫苗 衛生局 衛生所

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