快訊

通靈少女媽祖廟重建 建築師：打造台灣首座宗教「包容建築

福島核廢水傳將入海 綠色和平組織：恐會損害人體DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市潭子排水護岸遇豪雨易淹 民代爭取1400萬元改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國接獲里長及農民陳情後，今日邀集農田水利署台中管理處及台中市府水利局等相關單位到場會勘。農田水利署台中管理處同意辦理龍形溝漿砌卵石護岸改善工程長度170公尺，兩側共340公尺，高度4公尺，寬度約6公尺，總經費約1400萬元，預定明年10月底完工。

潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸長期遭大水沖刷，導致部分堤防剝落損毀，加上堤頂高埕不一，高低差1公尺多，堤防高程恐有不足，遇上豪雨水位上升易溢出堤外，造成兩側農田淹水，威脅民眾安全。

楊瓊瓔表示，會勘發現此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，部分已有崩塌現象，使斷面不足、排水不良，影響水路流通，導致遇雨即淹，未來擬施作矩形溝，徹底解決水患問題。

潭子區頭家里長黃聖眀說，此灌溉排水系統30年前是用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水，水溝的水常溢滿到農田上，造成農作損失及農民出入危險，希望相關單位可盡速完成老舊排水設備改善。 

賴朝國說，潭子區頭家里龍形溝需改善長度約170公尺，兩側共340公尺，主要因現況為舊有砌石護岸、大部分高度不足且有崩塌情形，造成排水不良，遇大雨恐造成溢淹，尤其溝渠位於頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。

楊瓊瓔也要求相關單位儘速辧理設計及發包作業，務必如期如質完工，讓民眾能安心生活，農田水利署台中管理處承諾儘速籌措工程經費約1400萬元辦理改善，預定明年10月底完工。

台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日前往會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

護岸 楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

國發會研議 設房市景氣信號

被指造成國發基金投資踩雷 鄭貞茂：投資程序沒有問題

影／議事規則喬不攏 經濟委員會乾脆散會

中市后綜高中校舍逾50年 「老背少」建築安全堪慮

相關新聞

影／「人死靈魂多久會離開？」網友霸凌議員要她先去死

台中市議會上周民政業務質詢，國民黨籍議員冉齡軒質詢殯葬業務，突然問民政局長吳世瑋：「局長，你知道人往生後靈魂多久會離開身...

扯！國小校徽校長授權私人收取權利金 議員要求政風查

台中市議員張耀中、謝志忠等人今在議會爆料，全市235所國中小，只有南區樹義國小在民國104年間將使用多年的校徽註冊為商標...

中部強風吹落高壓電線 福興658戶停電、田間冒煙

彰化今天氣溫明顯下降，風勢大，上午9時18分傳出彰化縣福興鄉彰鹿路附近高壓線斷落，造成附近658戶停電，巡檢人員到場處理...

全台最大視障音樂會！ 「聽 見」台中10月31日登場

台中市政府勞工局主辦的「聽，見」音樂會今年邁入第7年，10月31日晚間7時在台中市圓滿戶外劇場登場，除安排視障樂團表演外...

鹿港天后宮退休再圓夢 82歲解籤師養護中心再開張

82歲施瑤富過去在鹿港天后宮幫人解籤20年，每年大年初四向外界說明各行各業籤相當受矚目，他因未婚無子女長期獨居，去年退休...

重陽前夕中市副市長訪3名百歲人瑞 人瑞暢談養生之道

重陽節將至，台中市副市長陳子敬今日拜訪今年101歲的人瑞劉琨、甫滿百歲的張春森及王張蜜，向長者們道賀，並致贈重陽禮金1萬...

中市潭子排水護岸遇豪雨易淹 民代爭取1400萬元改善

台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國接獲里長及農民陳情後，今日...

影／台中校園電扇葉片變血滴子？ 教局：老舊可報廢

台中市議員林祈烽今天在教育文化業務質詢時表示，這學期以來接到國中、小反映，有電扇葉片突然掉落，宛如「血滴子」差點造成學生...

台中市網路低碳知識大會考總獎金45萬元 等學子來挑戰

台中市國中小、高中學生有福了，台中市低碳辦公室舉辦網路低碳知識大會考，分數70分以上，就有機會抽中頭獎1萬元家樂福電子禮...

老師「霸凌」主任？議員疑中市府未處理不適任教師

台中市某國中教師疑因差勤問題，9月7日與該校人事室主任在辦公室發生肢體衝突，人事主任到醫院驗傷並向警局報案，循司法途徑尋...

砍樹或移植　護樹團體抗議彰化縣溪州鄉公所對公園動手

彰化縣溪州鄉公所發包森林公園城鄉風貌改善工程，將移植54棵樹、移植22株枯木、移除11株生病樹木和公開認領80棵樹，引起...

台中南興北一路打通至北屯路動工 可望升級蛋黃區

台中南興北一路位於捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收範圍內，受鐵路影響與北屯路分隔，來往僅能從松竹路、環中路，非常不便。台...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

北市跨年晚會最新準則 1例不明感染源本土病例就改直播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。