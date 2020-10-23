中市潭子排水護岸遇豪雨易淹 民代爭取1400萬元改善

台中市潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸損壞及高埕不足，危及兩側農田，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國接獲里長及農民陳情後，今日邀集農田水利署台中管理處及台中市府水利局等相關單位到場會勘。農田水利署台中管理處同意辦理龍形溝漿砌卵石護岸改善工程長度170公尺，兩側共340公尺，高度4公尺，寬度約6公尺，總經費約1400萬元，預定明年10月底完工。

潭子區頭家里龍形溝漿砌卵石護岸長期遭大水沖刷，導致部分堤防剝落損毀，加上堤頂高埕不一，高低差1公尺多，堤防高程恐有不足，遇上豪雨水位上升易溢出堤外，造成兩側農田淹水，威脅民眾安全。

楊瓊瓔表示，會勘發現此區域灌排水溝為漿砌卵石護岸，部分已有崩塌現象，使斷面不足、排水不良，影響水路流通，導致遇雨即淹，未來擬施作矩形溝，徹底解決水患問題。

潭子區頭家里長黃聖眀說，此灌溉排水系統30年前是用砌石建成，現在只要下大雨就會淹水，水溝的水常溢滿到農田上，造成農作損失及農民出入危險，希望相關單位可盡速完成老舊排水設備改善。

賴朝國說，潭子區頭家里龍形溝需改善長度約170公尺，兩側共340公尺，主要因現況為舊有砌石護岸、大部分高度不足且有崩塌情形，造成排水不良，遇大雨恐造成溢淹，尤其溝渠位於頭家國小旁，應儘速辦理改善，讓學童及民眾有更好的公共設施環境。