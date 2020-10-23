扯！國小校徽校長授權私人收取權利金 議員要求政風查

台中市議員張耀中、謝志忠等人今在議會爆料，全市235所國中小，只有南區樹義國小在民國104年間將使用多年的校徽註冊為商標，並授權給非校方人員的李姓男子，得標廠商一律得付商標費，才能製作制服，議員質疑校長怎可片面將公有的校徽授權他人營利？其中疑有圖利，要求政風與司法調查。

樹義國小校長張聖宗今也到議會備詢，他一再澄清當初是因制服製作發生爭議，引起老師與與家長恐慌，才召開委員會討論，擔任主席的他只顧品質，其他事不知情，廠商與授權者的法院紛爭自己也不關心，他和李姓男子也是無償授權。

對此台中副市長令狐榮達表示，將針對此案立即立案調查，毋枉毋縱。 教育局長楊振昇也說，將依相關辦法做出決議，若涉犯罪嫌疑，必定依法辦理、絕不寬貸。

張耀中指出，樹義國小校長張聖宗103年8月就任，隔年服裝委員會決議改版，104年6月上網公告招商選定合格廠商，104年11月取得商標註冊，同日立即授權給特定人李姓男子，他問：「這人是誰？憑什麼可以拿到學校的校徽商標專屬授權？」

張耀中指出，之後李姓男子扮演秘密客，到學校周邊蒐證沒被授權的廠商衣服，進行商標法告訴，丁姓業者因未獲授權即製作制服，被迫賠償49萬6千元。議員質疑這筆錢流向哪裡？為何賠給與校方無關的人？