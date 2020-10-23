台中市網路低碳知識大會考總獎金45萬元 等學子來挑戰

台中市國中小、高中學生有福了，台中市低碳辦公室舉辦網路低碳知識大會考，分數70分以上，就有機會抽中頭獎1萬元家樂福電子禮券，總獎金高達45萬元，活動即將在10月底截止。

台中市政府低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉表示，「台中市低碳知識大會考」總獎金45萬元，以好玩、好學、好康三好設計，內容包含太陽能、風力等再生能源的認識與運用，除讓學生學習相關低碳知識，老師也可於課中帶領學生參與測驗，帶動師生校園低碳作為，深化環境永續教育。

這次線上測驗獎品豐富，頭獎家樂福電子禮券1萬元10名，二獎統一超商電子禮券200元有1100名額，三獎統一超商電子禮券100元有1300名額。

低碳城市推動辦公室透露答題方向，「引風」是替風留一條路、「增綠」是全民推動植樹計畫、「留藍」是建置滯洪池，是目前中市府推動減碳措施三大主軸，透過活動讓學生從日常生活中落實節能減碳，例如隨手關燈、搭乘大眾運輸工具、響應蔬食等，共同為永續環境盡一份心力。

台中市低碳知識大會考採線上測驗，非中市學生也能參與活動，但無法抽獎。台中市國中小及高中職學生可至：https://reurl.cc/e8d42j挑戰「台中市低碳知識大會考」進行線上測驗。活動截止進行抽獎，獲獎者會採電子禮券送達手機，落實無紙化與減碳目的。