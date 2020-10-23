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老師「霸凌」主任？議員疑中市府未處理不適任教師

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員邱素貞（左起）、蕭隆澤、謝明源、陳淑華今質詢校園老師疑毆打主任事件，要求教育局清查不適任教師。圖／邱素貞議員提供
台中市議員邱素貞（左起）、蕭隆澤、謝明源、陳淑華今質詢校園老師疑毆打主任事件，要求教育局清查不適任教師。圖／邱素貞議員提供

台中市某國中教師疑因差勤問題，9月7日與該校人事室主任在辦公室發生肢體衝突，人事主任到醫院驗傷並向警局報案，循司法途徑尋求救濟，但議員蕭隆澤等人質疑市府至今處理，對不適任教師管理效率有問題。

中市教育局長楊振昇解釋，今年9月9日已派員到校了解，關心人事主任傷勢；學校同時成立調查小組，分別於9月9日、14日、21日召開3次校園事件處理會議。

中市議員蕭隆澤、陳淑華、邱素貞與謝明源今質詢要求教育局應全盤檢討不適任教師的退場機制以及積極建立公正的審查機制，保障學生及老師權益。

蕭隆澤表示，9月7日台中某國中一名男老師因上下班出勤問題，上班時間在辦公室毆打另名男性人事主任，部分老師目睹，被打的主事主任已經提告，此恐不是單一事件，但事發後教育局未明確處理，引起家長質疑。

蕭隆澤事後調查，是因該老師上課時間沒有按校方規定上下課，被校內主任查獲，提報人事室做處分，才怪罪人事主任並毆打。

曝光後媒體去學校採訪，校長卻要人事主任請假迴避，議員認為校長處理態度很奇怪。陳淑華指出，學校有不適任教師，因教育單位處理不妥，導致家長掛布條抗議不應該。邱素貞也說，學校是教育的地方，發生老師打老師的事件，做了最壞的示範。

謝明源表示，教師法在去年5月份修正通過，新法增加主管機關為協助高中以下學校處理不適任教師相關案件，應成立「教師專業審查會」（簡稱專審會），且明定委員人數、任期及各類代表的比例，一旦發生爭議，縱然校方與教評會對不適任教師不作為、不處置，仍可由主管機關介入提交專審會處理，並得追究學校相關人員責任。

中市教育局長楊振昇表示，10月30日將召開教師評審委員會，此事件在程序管理上確實要檢討，教育局會以最快、最嚴謹方式進行裁處「該怎麼處理就怎麼處理！」。

教育局指出，為維護學生受教權及學習品質，市府事發後立刻要求該校加強巡堂、宣導暴力防治措施，指派該校視導責任區督學持續到校視察。

教育局 邱素貞 男性

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