砍樹或移植　護樹團體抗議彰化縣溪州鄉公所對公園動手

彰化縣溪州鄉公所發包森林公園城鄉風貌改善工程，將移植54棵樹、移植22株枯木、移除11株生病樹木和公開認領80棵樹，引起台灣護樹團體聯盟強烈質疑，今天到森林公園阻止包商施工，鄉長江淑芬除了上臉書留言說明，也到場解釋，但不被接受。

台灣護樹團體聯盟表示，溪州鄉公所今年10月6日以793萬元的金額決標，委託廠商砍除森林公園內80棵樹，公然在臉書說謊聲稱那些樹開放民眾認領，護樹團體聯盟人員實地勘查，看見森林公園被施工圍籬圍起，挖土機和貨車進入，護樹協會理事莊傑任查到詳細資料，溪州鄉公所根本就是要砍樹，而且當地民眾熱心提供目前移植樹木多採用「獅尾式修剪」「斷頭修剪」，森林公園內有許多珍貴百年老樹，大型機具輾壓樹根造成傷害。

護樹團體人員今天到森林公園抗議鄉公所說謊，要求停工。鄉長江淑芬到場解釋說，鄉公所絕無黑箱作業，而且將心比心，鄉公所比護樹團體更愛公園裡的樹，只要有保留價值口保留性的樹木，彰化縣政府農業處都有身分登記，罹患病蟲害、有需治療扶植的均會做規畫，鄉公所根據縣政府城觀處城鄉規畫師的建議，修剪和移植樹木，以免樹木種植過密，不但過於陰暗影響民眾夜間散步休憩的意願，樹木種植密度高也容易發生病蟲害，因此發包整修森林公園樹木林相。

江淑芬表示，森林公園圍起圍籬以維護公共安全，未來將有公園規劃設計、夜光照明和舞台區，鄉公所決不會胡亂做，移植和修剪是為了讓留在現場的樹木長得更挺拔，森林遊憩空間更舒適，不要陰暗淪為賭博喝酒的場所，鄉民都來這裡運動吸收芬多精。