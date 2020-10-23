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砍樹或移植　護樹團體抗議彰化縣溪州鄉公所對公園動手

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉長江淑芬帶領鄉公所人員到森林公園說明城鄉風貌計畫。圖／鄉公所提供
彰化縣溪州鄉長江淑芬帶領鄉公所人員到森林公園說明城鄉風貌計畫。圖／鄉公所提供

彰化縣溪州鄉公所發包森林公園城鄉風貌改善工程，將移植54棵樹、移植22株枯木、移除11株生病樹木和公開認領80棵樹，引起台灣護樹團體聯盟強烈質疑，今天到森林公園阻止包商施工，鄉長江淑芬除了上臉書留言說明，也到場解釋，但不被接受。

台灣護樹團體聯盟表示，溪州鄉公所今年10月6日以793萬元的金額決標，委託廠商砍除森林公園內80棵樹，公然在臉書說謊聲稱那些樹開放民眾認領，護樹團體聯盟人員實地勘查，看見森林公園被施工圍籬圍起，挖土機和貨車進入，護樹協會理事莊傑任查到詳細資料，溪州鄉公所根本就是要砍樹，而且當地民眾熱心提供目前移植樹木多採用「獅尾式修剪」「斷頭修剪」，森林公園內有許多珍貴百年老樹，大型機具輾壓樹根造成傷害。

護樹團體人員今天到森林公園抗議鄉公所說謊，要求停工。鄉長江淑芬到場解釋說，鄉公所絕無黑箱作業，而且將心比心，鄉公所比護樹團體更愛公園裡的樹，只要有保留價值口保留性的樹木，彰化縣政府農業處都有身分登記，罹患病蟲害、有需治療扶植的均會做規畫，鄉公所根據縣政府城觀處城鄉規畫師的建議，修剪和移植樹木，以免樹木種植過密，不但過於陰暗影響民眾夜間散步休憩的意願，樹木種植密度高也容易發生病蟲害，因此發包整修森林公園樹木林相。

江淑芬表示，森林公園圍起圍籬以維護公共安全，未來將有公園規劃設計、夜光照明和舞台區，鄉公所決不會胡亂做，移植和修剪是為了讓留在現場的樹木長得更挺拔，森林遊憩空間更舒適，不要陰暗淪為賭博喝酒的場所，鄉民都來這裡運動吸收芬多精。

主張護樹的網友質疑溪州鄉公所假移植之名，行砍樹之實。部分網友希望理性討論，並認為森林公園如果維持原狀，是不是招來批評鄉公所毫無建設，讓森林公園荒蕪，雜草叢生，導致民眾不願去運動？網友展開論戰，莫衷一是。

彰化縣溪州鄉公所發包移植森林公園樹木，因有樹木被砍，引起護樹團體抗議。圖／鄉公所提供
彰化縣溪州鄉公所發包移植森林公園樹木，因有樹木被砍，引起護樹團體抗議。圖／鄉公所提供

森林公園 護樹

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