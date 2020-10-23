中市國中老師打主任 教育局：1個月內裁處

台中市潭子區一所國中於9月7日發生老師毆打主任事件。台中市議員蕭隆澤等人今天批評教育局處置過程拖泥帶水；教育局表示，會儘快於1個月內進行裁處。

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華及謝明源等人，今天在台中市議會教育文化業務質詢中指出，昨天傍晚接獲這所國中家長投訴，學校於9月7日發生男老師毆打人事主任案，但教育局至今未有進一步處理，擔心這名情緒不穩的老師會不會讓學生遭受暴力行為。

蕭隆澤表示，這名男老師因為出勤時間問題，於案發當天突然衝進辦公室毆打人事主任，有部分老師目睹事件發生，而被打的主任也有去驗傷並提告，但教育局及校方至今仍未有進一步處置，打人的老師仍在學校教書，未調離現職接受調查。

教育局表示，經瞭解這名國中老師9月7日疑因差勤管理問題，與人事室主任發生肢體衝突，人事主任到醫院驗傷後已向警方報案，循司法途徑尋求救濟。

教育局長楊振昇表示，教育局於9月9日已派員到校了解，關心人事主任傷勢。學校同時成立調查小組，分別於9月9日、14日、21日召開3次校園事件處理會議。

楊振昇指出，10月30日將召開教師評審委員會，此事件在程序管理上確實要檢討，教育局會以最快、最嚴謹方式進行裁處，1個月內會有處理結果。而主持今天業務質詢的主席台中市議員江肇國則要求教育局一週內提出報告。

為維護學生受教權及學習品質，教育局說，市府事發後立刻要求校方加強巡堂、宣導暴力防治措施，指派學校視導責任區督學持續到校視察。