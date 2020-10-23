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台中南興北一路打通至北屯路動工 可望升級蛋黃區
台中南興北一路位於捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收範圍內，受鐵路影響與北屯路分隔，來往僅能從松竹路、環中路，非常不便。台中建設局今天舉行南興北一路打通至北屯路工程開通，未來打通後，兩個區域串聯，市長盧秀燕有信心這裡會變「蛋黃區」。
盧秀燕指出，過去部分道路受鐵路分隔，台中鐵路高架化後，地方紛紛建議打通道路，北屯區及潭子區也有許多道路必須貫通，目前東光路至松竹車站的道路正闢建中，接著南興北一路也要貫通至北屯路，這次工程經費由去年第二預備金結餘支應，特別感謝市籍立委及在地議員、里長奔走協調及支持。
南興北一路拓寬長度約30公尺、寬度約20公尺，將連接北屯路，總經費1948萬元，預計明年2月完工，配合北屯重劃區、區段徵收開發完成，以及台中捷運綠線、好市多進駐，將大幅提升區域生活便利性。
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