台中南興北一路打通至北屯路動工 可望升級蛋黃區

台中南興北一路位於捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收範圍內，受鐵路影響與北屯路分隔，來往僅能從松竹路、環中路，非常不便。台中建設局今天舉行南興北一路打通至北屯路工程開通，未來打通後，兩個區域串聯，市長盧秀燕有信心這裡會變「蛋黃區」。

盧秀燕指出，過去部分道路受鐵路分隔，台中鐵路高架化後，地方紛紛建議打通道路，北屯區及潭子區也有許多道路必須貫通，目前東光路至松竹車站的道路正闢建中，接著南興北一路也要貫通至北屯路，這次工程經費由去年第二預備金結餘支應，特別感謝市籍立委及在地議員、里長奔走協調及支持。