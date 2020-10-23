聽新聞
test
0:00 / 0:00
大甲鎮瀾宮捐4萬份開運錢母 助全台近2萬名弱勢度寒冬
許多民眾過年時會到廟宇排隊求錢母，但現在不用人擠人即可獲得。為鼓勵民眾行善，大甲鎮瀾宮與創世基金會合作，提供4萬份限量錢母，只要捐款1000元，即可獲得1份大甲鎮瀾宮1元開運錢母。
大甲鎮瀾宮限量錢母今天上午正式亮相，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤帶領創世基金會成員參拜，祈求大甲媽保佑疫情早日止息、創世基金會「寒士吃飽30」活動順利，並將4萬份開運錢母過爐祈福，庇佑所有認助「寒士吃飽30」的善心人士，拿到錢母後都能財運亨通、來年平安。
「寒士吃飽30」是創世基金會每年年前關懷弱勢的重要活動，但今年因新冠肺炎疫情肆虐，辦桌圍爐恐有群聚風險，但連續31年的社會愛心運動不能停，為求香火不斷，明年改採「送禮到家」，將年禮及祝福紅包送到弱勢家庭。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，創世基金會每年舉辦「寒士吃飽30」，今年邁入第31年，往年都辦桌宴請弱勢團體及街友，今年受疫情影響，辦桌改為「送禮到家」，同樣讓弱勢可以過個好年，相當有意義。
創世基金會嘉義分院長蕭伃雯說，疫情嚴峻，但植物人服務不能停，「寒士吃飽30」活動預計明年2月1日至2月9日登場，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、單親家庭及清寒長輩的家；明年全台「植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30」所需經費共11億7000元，需社會大眾踴躍捐款助弱勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言