大甲鎮瀾宮捐4萬份開運錢母 助全台近2萬名弱勢度寒冬

許多民眾過年時會到廟宇排隊求錢母，但現在不用人擠人即可獲得。為鼓勵民眾行善，大甲鎮瀾宮與創世基金會合作，提供4萬份限量錢母，只要捐款1000元，即可獲得1份大甲鎮瀾宮1元開運錢母。

大甲鎮瀾宮限量錢母今天上午正式亮相，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤帶領創世基金會成員參拜，祈求大甲媽保佑疫情早日止息、創世基金會「寒士吃飽30」活動順利，並將4萬份開運錢母過爐祈福，庇佑所有認助「寒士吃飽30」的善心人士，拿到錢母後都能財運亨通、來年平安。

「寒士吃飽30」是創世基金會每年年前關懷弱勢的重要活動，但今年因新冠肺炎疫情肆虐，辦桌圍爐恐有群聚風險，但連續31年的社會愛心運動不能停，為求香火不斷，明年改採「送禮到家」，將年禮及祝福紅包送到弱勢家庭。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，創世基金會每年舉辦「寒士吃飽30」，今年邁入第31年，往年都辦桌宴請弱勢團體及街友，今年受疫情影響，辦桌改為「送禮到家」，同樣讓弱勢可以過個好年，相當有意義。