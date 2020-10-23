快訊

美大選終辯民調結果出爐！拜登獲5成3支持又勝川普

賴品妤短時間內接髮變長髮 同僚好奇摸摸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

透過視訊與美學生對話 南投偏鄉國小營造全英語環境

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
埔里鎮溪南國小學生透過視訊，與美國的華裔學生用英語對話，讓學生勇於開口說英語。圖／南投縣教育處提供
埔里鎮溪南國小學生透過視訊，與美國的華裔學生用英語對話，讓學生勇於開口說英語。圖／南投縣教育處提供

埔里鎮溪南國小成為南投縣第一所遠距英語教學試辦學校，學生透過視訊和美國新澤西州非營利組織葵藝教育中心遠距教學，創造另類的全英語學習環境，大幅提升偏鄉學童英語學習興趣。

南投縣教育處長陸正威到溪南國小觀摩學生與外籍生互動交流，藉由學生感興趣的運動、數學等教學內容，提升孩子的學習動力，老師從旁鼓勵不敢表達的孩子突破英語對話障礙，主動舉手發言，讓大家都覺得課程相當生動有趣。隨後，與會人員也與孩子們一同歡慶萬聖節，大家異口同聲trick or treat，排隊領糖，場面歡樂。

陸正威說，溪南國小遠距英語教學由縣議員黃世芳及家長劉力維牽線下，透過新澤西州國際線路部門總工程司及非營利組織葵藝教育中心主任戴崇倫（AlanTai）的協助，今年5月開始推廣線上遠距英語教學，戴崇倫與就讀Holmdel High School的何欣芳、林海琦以台灣國小教材為基礎，設計線上會話練習的問題及遊戲，由古奕君、劉怡佩兩位英語老師從旁協助，自今年5月開始，每周三上午8時至8時40分進行線上遠距英語對話練習。

陸正威說，透過同步視訊方式，雙方同時上線，透過多元教學互動模式，讓學生敢於用英語開口對話，奠定聽說讀寫的基礎與打造英語學習環境，未來縣府將投入更多教學資源，改善學校遠距軟硬體設備，也希望媒合美國相關政府部門，使縣內更多學校加入線上遠距教學計畫。

縣議員張嘉哲、陳宜君、黃世芳也表示，希望能推廣至縣內國小每個班級，讓外國師資與華人共同為南投的孩子加強英語教學，藉由生動教學方式，提升學生的英語學習效果。

埔里鎮溪南國小學生透過視訊，與美國的華裔學生用英語對話，讓學生勇於開口說英語。圖／南投縣教育處提供
埔里鎮溪南國小學生透過視訊，與美國的華裔學生用英語對話，讓學生勇於開口說英語。圖／南投縣教育處提供

偏鄉 埔里 升學

延伸閱讀

騎遊八卦山…名間 明年增單車休憩設施

中台灣找茶爬山怎麼玩？ 撩妹高手網紅拍影片教你

警兒性侵案縣府發函刪違法留言 南投縣長林明溱臉書遭網友「進攻」

南投20位長跑團跨越160公里 南下為地質嘉年華而跑

相關新聞

全台最大視障音樂會！ 「聽 見」台中10月31日登場

台中市政府勞工局主辦的「聽，見」音樂會今年邁入第7年，10月31日晚間7時在台中市圓滿戶外劇場登場，除安排視障樂團表演外...

透過視訊與美學生對話 南投偏鄉國小營造全英語環境

埔里鎮溪南國小成為南投縣第一所遠距英語教學試辦學校，學生透過視訊和美國新澤西州非營利組織葵藝教育中心遠距教學，創造另類的...

南投縣提供長照補助和需求評估 減輕長照家庭負擔

老人照護對家庭是一大考驗，除了缺乏照護專業和人力，安養機構每月3、4萬元收費，也是沈重負擔。南投縣針對老人住院返家照護，...

中市警三分局疏導 199年旱溪媽祖遶境活動圓滿落幕

台中樂成宮每年農曆3月1日舉辦的「旱溪媽祖遶境十八庄」遶境活動，因疫情延至10月17日(農曆9月1日)舉行，原本23天的...

黎明重劃會「幣」案 中市府被糾正

監察院昨以黎明重劃會虛增重劃經費1案，富有開發公司利用人頭不實購地，掌握重劃會理監事席次並虛增地上物拆遷補償費與公共設施...

土地整合 彰化首座百貨商場有譜

除六都之外人口第一大縣的彰化，卻至今沒有百貨公司，彰化縣長王惠美宣布衛生局廣場前公有機關用地將規畫招商，朝複合百貨商場開...

騎遊八卦山…名間 明年增單車休憩設施

南投八卦山139線常辦自行車賽，八卦山台地也是馬拉松場地，參山國家風景區管理處明年將在名間鄉炭寮村增設自行車休憩設施，讓...

藍鯨遊戲入侵 台中輔導嚴防

一度在國外流行的「藍鯨遊戲」，近日疑侵入台灣校園，此遊戲疑引誘青少年自殘、提供私密照，花蓮已出現學生受害案例，中部家長人...

台中公立小學招不滿 私校爆滿

少子化現象只影響台中公立學校招生困難，私校卻「逆勢成長」大爆滿；家長反映讀公立小學的學費加上安親班，與私校差不多，但私校...

台中國際競圖福德祠動工 特殊外觀將成新景點

經國際競圖的台中市大河里福德祠日前動工興建，造型突破以往，建物保留並加大傳統宮廟的屋頂，福德祠鄰近中央公園，未來將成為一...

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，即日起展開成蟲收購，每公斤1千元(1元/克)的，由於成蟲常聚集在向陽...

紅蟳米糕忘了蟹肉痛失全國賽金牌！他辦謝師宴重現廚藝

僑泰高中學生邱溥昱今年9月參加全國技能競賽時，在8道評定菜色中囊獲7項第一，卻因「紅蟳米糕」忘記加入蟹肉痛失金牌，最終飲...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

104歲醫師奶奶 行醫台日70年 臨盆前夕不忘救人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。