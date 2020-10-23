透過視訊與美學生對話 南投偏鄉國小營造全英語環境

埔里鎮溪南國小成為南投縣第一所遠距英語教學試辦學校，學生透過視訊和美國新澤西州非營利組織葵藝教育中心遠距教學，創造另類的全英語學習環境，大幅提升偏鄉學童英語學習興趣。

南投縣教育處長陸正威到溪南國小觀摩學生與外籍生互動交流，藉由學生感興趣的運動、數學等教學內容，提升孩子的學習動力，老師從旁鼓勵不敢表達的孩子突破英語對話障礙，主動舉手發言，讓大家都覺得課程相當生動有趣。隨後，與會人員也與孩子們一同歡慶萬聖節，大家異口同聲trick or treat，排隊領糖，場面歡樂。

陸正威說，溪南國小遠距英語教學由縣議員黃世芳及家長劉力維牽線下，透過新澤西州國際線路部門總工程司及非營利組織葵藝教育中心主任戴崇倫（AlanTai）的協助，今年5月開始推廣線上遠距英語教學，戴崇倫與就讀Holmdel High School的何欣芳、林海琦以台灣國小教材為基礎，設計線上會話練習的問題及遊戲，由古奕君、劉怡佩兩位英語老師從旁協助，自今年5月開始，每周三上午8時至8時40分進行線上遠距英語對話練習。

陸正威說，透過同步視訊方式，雙方同時上線，透過多元教學互動模式，讓學生敢於用英語開口對話，奠定聽說讀寫的基礎與打造英語學習環境，未來縣府將投入更多教學資源，改善學校遠距軟硬體設備，也希望媒合美國相關政府部門，使縣內更多學校加入線上遠距教學計畫。