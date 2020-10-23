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南投縣提供長照補助和需求評估 減輕長照家庭負擔

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供
老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供

老人照護對家庭是一大考驗，除了缺乏照護專業和人力，安養機構每月3、4萬元收費，也是沈重負擔。南投縣針對老人住院返家照護，提供需求評估服務，讓出院後照護無縫接軌；自費入住南投縣住宿式服務機構90天以上者，也提供每年最高6萬元補助，減輕家庭成員負擔。

南投縣衛生局表示，年長民眾出院後，最常面臨到家中無人力照顧，不知如何照顧等問題，其實，只要符合長照服務對象，家屬在出院前可由醫院進行長期照顧需求評估，就能接出院後照護接軌縮短等待時間。

符合長照服務資格者包括65歲以上長者、領有身心障礙證明、55至64歲原住民、50歲以上失智症者等，醫院的出院準備小組在民眾出院3天前完成評估，核定所需的照顧服務、專業服務、交通服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務及喘息服務等，降低出院後因為缺乏照顧技巧，又得再入院的頻率。

出院準備服務也提供家屬照顧知識技巧、協助轉介居家護理單位、租借所需醫療器材，以及社會資源諮詢，提升返家後的照顧品質。可洽詢049-2209595南投縣長期照顧管理中心、1966長照服務專線。

南投縣社勞處表示，住宿型服務機構每月收費3至4萬元以上，對於一般家庭經濟成為嚴重負擔，政府提供住宿機構補助，減輕家屬經濟負擔，提升長照需求與照顧者生活品質。

自費入住南投縣合法住宿式服務機構90天以上，（不含保留床位、使用機構喘息服務期間) ，以及107年度綜合所得稅申報資料，1、累進稅率未達20%，2、股利及盈餘合計金額併入綜合所得總額合併計稅者。3、未課徵基本稅額者。每人每年補助一次，稅率級距0%、5%、12%，分別為6萬元、5萬4000元、4萬5600元。但是今年領有政府住宿費用補助者，如中低收入失能老人機構公費安置、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助等，不予補助。

老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供
老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供
老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供
老人出院照護和安養機構費用，對家庭成員是不小負擔，南投縣政府提供補助和出院需求評估，減輕家屬負擔。圖／讀者提供

長照 衛生局

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