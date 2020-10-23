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中市警三分局疏導 199年旱溪媽祖遶境活動圓滿落幕
台中樂成宮每年農曆3月1日舉辦的「旱溪媽祖遶境十八庄」遶境活動，因疫情延至10月17日(農曆9月1日)舉行，原本23天的遶境時程縮短為5天，遶境車隊繞行中市10個行政區為民眾祈安植福，市警三分局相當重視，配合廟方進行活動期間交通疏導及安全維護工作，今年的旱溪媽遶境活動於10月21日晚間7時30分回鑾安座，圓滿落幕。
台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起源自清道光3年，是台灣歷史最悠久、時間最長的媽祖遶境，迄今已有199年歷史、從未中斷；今年因受肺炎疫情影響，配合政府防疫政策，遶境活動延期舉辦。
台中市警三分局對於轄內年度盛會相當重視，活動前即由分局長張則誠率主管們赴樂成宮，拜會董事長郭松益及廟方幹部，針對活動期間遶境路線交通疏導等相關措施交換意見。
本次「旱溪媽祖遶境十八庄」活動，於10月21日晚間7時30分回鑾安座，此次雖受到疫情影響延期縮短時程，為民祈安植福的願力不變，信眾們不減熱情與虔誠，許多民眾下班後仍趕來參與這場年度盛事，祈求旱溪媽恩澤廣被，保佑國泰民安，讓疫情能夠快點度過。
分局長張則誠表示，旱溪媽祖起駕、回鑾遶境活動期間，臺中市政府警察局第三分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，妥適規劃勤務，加強疏導周邊交通，本次活動也感謝所有用路人配合，讓這場已有199年歷史的年度盛會圓滿落幕。
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