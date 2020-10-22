台中國際競圖福德祠動工 特殊外觀將成新景點

經國際競圖的台中市大河里福德祠日前動工興建，造型突破以往，建物保留並加大傳統宮廟的屋頂，福德祠鄰近中央公園，未來將成為一處特別新景點。

位於台中市西屯區大河里的福德祠，4年前經「福德祠學生競圖」活動評選，由日本籍學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的Under a Roof（垂降的大屋頂）作品，獲信徒青睞脫穎而出。

但福德祠因興建經費不足而工程延宕，日前由麗明營造公司得標承攬，近日動工興建，工期預計約1年。

福德祠建築外觀突破以往，設計為「ㄇ」字型，開口面向馬路象徵包容與開放，建物保留並加大傳統宮廟的屋頂，透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面的概念。

麗明營造公司董事長吳春山表示，廟方原先建造經費新台幣6600萬元，但工程難以完成，最後以8888萬元承攬，不足部分由他號召企業認養，希望為地方帶來繁榮，也給土地公一座國際級的廟宇。

台中市政府都市發展局表示，當時國際競圖活動吸引9個國家共307件作品參賽，大河里福德祠面積約200坪，座落在水湳經貿園區內，屬都市計畫宗教專用區，一旁就是中央公園，未來將成特別新景點。