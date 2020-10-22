台中國際舞蹈嘉年華 來白雪大舞廳參加「復古舞會」
「2020台中國際舞蹈嘉年華」今天在台中舊車站前廣場宣告10月31日、11月1日活動盛大展開，今年活動有別往年在市府周邊，主場地在「時尚城中城」，並精心推出「城中尋旅優惠手冊」，讓民眾能夠跟著手冊遊歷充滿懷舊歷史感與台中道地風味的市中心街廓巷弄，帶動在地觀光消費經濟。
今年活動也與旅行社合作，推出舞蹈嘉年華專屬的台中遊程，帶領參團旅客賞遊台中各區美好風光的同時，也享受舞蹈嘉年華視覺與聽覺的饗宴，讓時尚城中城活絡起來，提升各地民眾到台中旅遊消費的意願。。
今天活動宣告特別邀請到被譽為「舞蹈藝術家」Kimiko作為活動代言人，領跳「台中城市舞」，讓來賓搶先感受舞蹈魅力與風采，仁美國小競技啦啦隊帶來活力四射的競技啦啦表演，小朋友跳出陽光熱情的一面，也為舞蹈嘉年華揭開精彩序幕。
台中市政府觀光旅遊局表示，這次活動邀請了全台優秀的舞蹈團體齊聚台中，在地舞蹈團體「新民高中表演藝術科」、「新民高中管樂旗隊」、「台中腔非洲鼓舞」、「City Hoppers」等21團各個身懷絕技，還有「無限旗Infinity」、「Dance Works舞工廠踢踏舞團」、「零捌玖舞蹈工作室」等13組專業舞團展現多元類型的精彩舞蹈表演。
另有世界級舞團IP LOCKERS與國內知名嘻哈音樂人LEO37跨界合作，激盪出不一樣的火花，也讓演出更加的豐富多彩。舞台演出外也鼓勵全民共舞：「舞蹈影片競賽」共有99組團體報名參加。
10月24日下午2點到5點，在台中知名且歷史悠久的白雪大舞廳舉辦「復古舞會」，邀請愛跳舞的朋友們一起重返舞廳，來到現場感受搖擺的樂趣；另外，同日下午2點到4點在第二市場、第一廣場、站前秀泰生活館及一中益民商圈，則有精采的街頭快閃表演，民眾無論身處何處，都能共同感受到舞蹈嘉年華的熱情氣氛。更多活動資訊請鎖定「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言