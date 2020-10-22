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荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購
彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，即日起展開成蟲收購，每公斤1千元(1元/克)的，由於成蟲常聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，建議民眾用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，送交各鄉鎮市公所農業課。
彰化縣荔枝椿象卵片收購這幾年都相當踴躍，今年2月17日至5月28日共計收購13萬1736片卵片，農業處預估成蟲收購數量相較會下降。
農業處說，荔枝椿象成蟲捕捉比卵片困難，但都需要有器具捕捉，荔枝椿象受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，民眾若不慎被噴觸，皮膚會灼傷、眼睛會刺痛，建議捕捉時要戴帽子、眼鏡或護目鏡，穿著長袖或袖套、長褲，雙手也要配戴塑膠手套，注意自身安全。
今年成蟲收購期程即日起至12月3日止，每周一及周四，上午9點至下午4點，只要戶籍地為彰化縣民，即可將成蟲交至各鄉鎮市公所，農業處請民眾以透明塑膠袋及其他容器（塑膠瓶、紙容器、鐵鋁罐）繳交，另除荔枝椿象以外的雜質物也不計價。
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