快訊

傳華為趕在美國制裁前囤晶片！訂單規模大到讓台積電驚呆

台鐵爆弊案！2官員涉浮報標案讓廠商多賺500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中台灣找茶爬山怎麼玩？ 撩妹高手網紅拍影片教你

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
行政院中部聯合服務中心今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場。記者趙容萱／攝影
行政院中部聯合服務中心今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場。記者趙容萱／攝影

行政院中部聯合服務中心為迎接後疫情時代，今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場，今年以「茶旅行」及「小百岳」為主題，邀請網紅撩妹高手波特王拍影片宣傳中台灣創新玩法，預計明天上線。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，中台灣的「山岳」及「茶旅」，是慢活旅遊的最佳拍檔。小百岳像是南投名間的松柏嶺、苗栗三義的火炎山等，希望民眾以來漫遊，體驗登山樂趣。中台灣更是好茶的產地，各有代表性茶鄉、茶園， 像台中梨山茶、彰化花壇茉莉花茶、南投有日月潭紅茶、竹山金萱、苗栗有東方美人茶等，都是大家爬山健行的好伙伴，讓人身心舒暢。

「Chill 趣遊中台灣」活動10月31日在南投名間受天宮廣場及彰化二水豐柏廣場雙主場形式舉辦，當天上午8時先以享岳健行活動揭開序幕，邀請民眾透過登山健行體驗松柏嶺步道之美，限量500支登山健行杖要送給參與民眾；10時起在受天宮廣場及豐柏廣場同步辦理茶香園遊會等活動，有森林茶席、創意茶料理、山神視角VR體驗、樂山市集等，消費滿額更可闖關抽獎。

交通部觀光局專門委員徐佩鈴表示，「Chill 趣遊中臺灣」的「茶旅行」及「小百岳」活動可以跟在地的旅行業者與觀光局的台灣好行與台灣觀巴相互搭配，讓大家在疫情期間可以不用開車出門安心玩、快樂玩。

更多活動相關訊息請上「中台灣優惠情報網」FB粉絲專頁。

行政院中部聯合服務中心今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場。記者趙容萱／攝影
行政院中部聯合服務中心今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場。記者趙容萱／攝影

觀光局 行政院

相關新聞

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

台中某家醫院員工今天向南區一家早餐店訂了112個漢堡和飲料，總共付了9075元，結果其中一個漢堡的美生菜和蛋中間竟夾著衛...

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

彰化縣農業處監測荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，即日起展開成蟲收購，每公斤1千元(1元/克)的，由於成蟲常聚集在向陽...

紅蟳米糕忘了蟹肉痛失全國賽金牌！他辦謝師宴重現廚藝

僑泰高中學生邱溥昱今年9月參加全國技能競賽時，在8道評定菜色中囊獲7項第一，卻因「紅蟳米糕」忘記加入蟹肉痛失金牌，最終飲...

中市6000萬修復聚奎居空虧一簣？ 屋旁碎石裸露難開放

民進黨台中市議員陳世凱，今在教育文化委員會業務質詢烏日聚奎居已修復卻無法開放，原來是旁邊的建物遭拆除後碎石裸露，有安全疑...

黎明重劃會虛增12.7億經費 監院糾正台中市政府

監察院今天表示，黎明重劃會虛增重劃經費一案，富有開發公司利用人頭不實購地，掌握重劃會理監事席次，並虛增地上物拆遷補償費與...

台中舊日南派出所一推就倒 議員：難修復木工也搖頭！

台中市議會今進行教育文化業務質詢，市議員李榮鴻指出大甲日南派出所舊址是日據時期廳舍，長年荒廢、毀損嚴重，有礙觀瞻且影響地...

台中首件歷史文化和運動休閒農村再生 外埔土城推動中

水保局110年度農村再生計畫將進行初審，台中市外埔區土城社區將申請在五崁腳修建登山步道，串聯湧泉及各項歷史遺跡，市議員吳...

別碰！孩子玩藍鯨遊戲易上癮 新型網路勒索引導自殺

聽過「藍鯨遊戲」嗎？藍鯨遊戲引誘青少年自殘、提供私密照，台中市議員賴朝國今天質詢指出，來自俄羅斯的「藍鯨遊戲」入侵校園，...

台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷...

溪底社區長輩平均75歲 將代表彰化登上小巨蛋表演

彰化縣伸港鄉溪底社區年紀平均75歲的長輩今年10月31將登上小巨蛋表演，長輩這幾天如火如荼練習，希望將最完美演出呈現，溪...

反萊豬、真來豬 彰化縣議員推小豬上議事堂質詢

政府開放含萊克多巴胺美豬進口，今天在彰化縣議會縣政總質詢時，成為縣議員關心的焦點，紛紛要求縣府落實零檢出並做好產地標示，...

爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

全台知名的台中市爵士音樂節今年宣布停辦，讓樂迷失望，民進黨議員今批台灣防疫有成，活動僅縮小規模即可，即便停辦也該趁機重新...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

影／有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。