中台灣找茶爬山怎麼玩？ 撩妹高手網紅拍影片教你

行政院中部聯合服務中心為迎接後疫情時代，今天與觀光局、中彰投苗四縣市政府合作，為10月31日登場的「Chill趣遊中台灣、品茶慢旅好生活」暖場，今年以「茶旅行」及「小百岳」為主題，邀請網紅撩妹高手波特王拍影片宣傳中台灣創新玩法，預計明天上線。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，中台灣的「山岳」及「茶旅」，是慢活旅遊的最佳拍檔。小百岳像是南投名間的松柏嶺、苗栗三義的火炎山等，希望民眾以來漫遊，體驗登山樂趣。中台灣更是好茶的產地，各有代表性茶鄉、茶園， 像台中梨山茶、彰化花壇茉莉花茶、南投有日月潭紅茶、竹山金萱、苗栗有東方美人茶等，都是大家爬山健行的好伙伴，讓人身心舒暢。

「Chill 趣遊中台灣」活動10月31日在南投名間受天宮廣場及彰化二水豐柏廣場雙主場形式舉辦，當天上午8時先以享岳健行活動揭開序幕，邀請民眾透過登山健行體驗松柏嶺步道之美，限量500支登山健行杖要送給參與民眾；10時起在受天宮廣場及豐柏廣場同步辦理茶香園遊會等活動，有森林茶席、創意茶料理、山神視角VR體驗、樂山市集等，消費滿額更可闖關抽獎。

交通部觀光局專門委員徐佩鈴表示，「Chill 趣遊中臺灣」的「茶旅行」及「小百岳」活動可以跟在地的旅行業者與觀光局的台灣好行與台灣觀巴相互搭配，讓大家在疫情期間可以不用開車出門安心玩、快樂玩。