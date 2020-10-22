紅蟳米糕忘了蟹肉痛失全國賽金牌！他辦謝師宴重現廚藝

僑泰高中學生邱溥昱今年9月參加全國技能競賽時，在8道評定菜色中囊獲7項第一，卻因「紅蟳米糕」忘記加入蟹肉痛失金牌，最終飲恨拿到佳作第六名，成為最大的遺珠。他在母校崇倫國中、僑泰高中師長的積極鼓勵下，今天中午在僑泰高中辦「美味僑手～崇現經典」謝師宴，原汁原味重現全國技能競賽八道菜，他也誓言「下一場拿回金牌」，展現「從哪跌倒，就從哪爬起」的精神。

僑泰高中校長溫順德說，兩校師長對邱溥昱精湛廚藝感到驕傲，卻也為他因一時疏忽錯失獎牌惋惜。邱溥昱面對全國高手環伺，失誤下仍勇奪佳作，實屬不易，更難能可貴的是他賽後面對挫折，展現出「從哪跌倒，就從哪爬起」的決心，值得學生效法，希望學生能以他為表率，面對挫折時能保持正向的心境，絕不輕易放棄。

邱溥昱在崇倫國中時，對餐飲有極大興趣，師長也時常勉勵，讓他嘗試製作不同類型、風格的餐點，培養出料理的技術與創意，回到家中，五星級飯店名廚的父親嚴格訓練，打下料理功夫基礎，也堅定了朝餐飲類科發展的志向。就讀僑泰高中以後，藉助校園中完善的設備及餐飲科專業老師用心的指導，今年4月通過中區賽的考驗，在9月進入全國賽。

邱溥昱說，他為了參加全國技能競賽，從去年底在指導老師郭小萍的指導下，每天都很努力在練廚藝，今年9月參加全國技能競賽時，第2天比「紅蟳米糕」，可能一時緊張，竟「鬼遮眼」忘記在蟹殼下放入蟹肉，痛失金牌，今天他辦謝師宴，重現全國技能競賽八道菜色，他會更努力精盡廚藝，把面子扳回來，下次比賽拿回金牌。