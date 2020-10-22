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中市6000萬修復聚奎居空虧一簣？ 屋旁碎石裸露難開放

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳世凱要求文化局加速開放聚奎居。圖/陳世凱提供
台中市議員陳世凱要求文化局加速開放聚奎居。圖/陳世凱提供

民進黨台中市議員陳世凱，今在教育文化委員會業務質詢烏日聚奎居已修復卻無法開放，原來是旁邊的建物遭拆除後碎石裸露，有安全疑慮，小問題卻造成營運障礙。文化局表示加強改善。

陳世凱表示，過去烏日聚奎居洋樓雖具文資意義，卻年久失修、殘破不堪，因而爭取修復，現在聚奎居已經修復完成可望成為當地重要的人文景觀，卻遲遲無法開放供民眾參觀。

細究原因，是聚奎居旁邊，原稱「小聚奎居」未納入修復而遭拆除後，未為整平、碎石裸露，因其安全疑慮，不敢開放。

陳世凱認為，這樣的小小的問題造成營運障礙，市府對聚奎居的修復可以說是功虧一簣。

他強調，市府經費不足以整地沒有關係，仍然可以思考許多不一樣的解決方案，例如用簡單的帆布、鐵板彩繪，做地景布置。市府已經花了6000多萬整修，只差這一步，如果這時候市府不願出面，就是為德不卒了。

陳世凱要求市府承諾，盡快尋求解決方法，年底前讓聚奎居的美輪美奐，重現在民眾眼前。文化局表示會爭取經費，加速改善。

修復 文化局 民進黨

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