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台中舊日南派出所一推就倒 議員：難修復木工也搖頭！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
大甲舊日南派出所幾全毀，議員質疑文化局要如何修復？何時修復。圖／李榮鴻提供
大甲舊日南派出所幾全毀，議員質疑文化局要如何修復？何時修復。圖／李榮鴻提供

台中市議會今進行教育文化業務質詢，市議員李榮鴻指出大甲日南派出所舊址是日據時期廳舍，長年荒廢、毀損嚴重，有礙觀瞻且影響地方發展。議員張瀞分指出，豐原區有好幾個歷史建築都待修復，其中市府陽明大樓旁的市定古蹟「營林所台中出張所宿舍」及歷史建物「豐原林務局宿舍群」遲未修復，民眾抱怨影響市容觀瞻。兩位議員要求市府處理古蹟等要加速，維護民眾權益。

文化局長張大春說，大甲舊日南派出所案已送文資審議委員會審議中，如不符合古蹟或歷史建築的條件，會進一步處理。文資處表示，豐原的歷史建物群屬林務局所有，希望中央盡快編經費。

台中市目前有51處市定古蹟、118處歷史建築，另有3處紀念建築，共計172處，其中112處屬公有權、52處屬私有產權，另8處是公私產權都有。

議員李榮鴻說，大甲舊日南派出所是日據時代產物，如果房舍可修復再利用，他贊成納入古蹟或歷史建築保存並修復再利用，但現況是建物屋頂坍塌、梁柱腐朽傾倒，許多木工專業人員表示很難恢復原狀，最後修復變成打掉重蓋，就失去古蹟的意義了。

議員張瀞分關注歷史建築的管理與修復問題，要求市政府對歷史建築及古蹟要妥善修復、活化再利用，不要荒廢養蚊子，埋沒原有的價值。她指出，豐原區有好幾個歷史建築都尚待修復，其中位在市府陽明大樓旁的市定古蹟營林所台中出張所宿舍及歷史建物豐原林務局宿舍群，遲未修復，影響市容觀瞻且衍生治安問題，此外原葫蘆墩圳入水口旁就是自行車道，觀光客很多，市府也應該盡速處理，不能不管不顧。

張大春說，市定古蹟營林所台中出張所宿舍及歷史建物豐原林務局宿舍群都是林務局所有「中央應作為地方的模範」希望林務局盡快編列經費修繕再利用。至於原葫蘆墩圳入水口，文資處表示，產權屬國有財產署，入口處下方在921大地震時受損，因水流沖刷須等河川局整治河道後，才能修復。

大甲舊日南派出所幾全毀，議員李榮鴻（右）朱暖英質疑文化局要如何修復？何時修復。圖／李榮鴻提供
大甲舊日南派出所幾全毀，議員李榮鴻（右）朱暖英質疑文化局要如何修復？何時修復。圖／李榮鴻提供
台中市議員張瀞分要求文化局，別讓歷史建物養蚊子。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分要求文化局，別讓歷史建物養蚊子。記者陳秋雲／攝影

歷史建築 修復 古蹟

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