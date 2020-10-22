台中首件歷史文化和運動休閒農村再生 外埔土城推動中

水保局110年度農村再生計畫將進行初審，台中市外埔區土城社區將申請在五崁腳修建登山步道，串聯湧泉及各項歷史遺跡，市議員吳敏濟今天邀相關單位會勘，此案是台中市第一件結合歷史文化與運動休閒的農村再生案，如果通過將有利地方發展和觀光。

土城社區發展協會理事長張明忠表示，此農村再造計畫是全社區殷切期盼的重大建設，五崁腳範圍內有天然湧泉、洗衣場、百餘年的屠宰場遺址、二棟老樟樹、巡山員宿舍等，老樟樹下北眺火炎山風景極佳。計劃修築登山步道將這些景點串聯起來，呈現先民的生活點滴。

在五崁腳的外埔有機米產銷班前班長陳仕寶說，該產銷班能夠通過有機米認證，全賴這口得天獨厚水質極佳的泉水，泉眼處目前仍有潮蝦生存，過去曾有水公司想買下使用權遭居民拒絕，早年行軍路過的國軍會在路口雜貨店休息，買黑糖泡泉水解渴。陳仕寶的伯公曾認將近二百年歲的老樟樹為契父。

台中市農業局預定下週進行農村再生計畫初審，農會輔導休閒農業科長李代娟指出，土城社區五崁腳這個計畫非常好，希望社區儘快確定範圍與施作項目提出申請，農業局會優先往前排序。

林務局東勢林管處林政課長吳貞純表示，此農村再生計畫案用到該局管轄的二筆土地，只要依規定申請，該局將同意無償使用；水保局農村營造課長翁志成表示，外埔區土城社區友善環境空間改善工程，曾在103年提出並獲得核准，但因私有停車場用地未能取得而擱置，這次由其他地主提供土地後再次提出，水保局會全力支持。