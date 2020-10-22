快訊

美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

遭爆虛報加班費 台中果菜公司總經理翁添滿請辭

中央社 / 台中22日電

台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿遭台中市議員爆料休假報加班費等爭議行為。台中市農業局長蔡精強今天表示，翁添滿上午已口頭請辭。

台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿遭近150名員工、行口商連署投訴要求下台，台中市多名議員接獲陳情書，李中、楊正中，陳政顯等國民黨議員，21日在台中市議會財政經濟業務質詢上接連質詢，引發地方關切。

今天上午傳出翁添滿已向果菜市場董事長莊乃慧請辭。台中市農業局長蔡精強證實，上午接到翁添滿電話，表示辭去果菜市場總經理職務。

李中在21日質詢時指出，翁添滿不但苛刻員工，新進人員試用期要3年，更在休假日幫自己申報加班費自肥，動輒以「6字箴言」問候別人媽媽等不雅文字辱罵員工；翁添滿答覆，指控非事實。李中要求政風室、農業局徹查。

蔡精強表示，果菜公司要召開董事會討論決定，至於新任人選，也要經過董事會提名討論。市府會啟動調查，如有違規違法，依法處置。

台中市 加班費

延伸閱讀

藍營三位重量議員砲轟 果菜公司總經理翁添滿口頭請辭

150人連署 籲換台中果菜公司老總

台中果菜公司總經理疑虛報加班費 市府：依規定處理

台中通過石虎保育但仍無設置要點 農業局：下月提出

相關新聞

別碰！孩子玩藍鯨遊戲易上癮 新型網路勒索引導自殺

聽過「藍鯨遊戲」嗎？藍鯨遊戲引誘青少年自殘、提供私密照，台中市議員賴朝國今天質詢指出，來自俄羅斯的「藍鯨遊戲」入侵校園，...

台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷...

溪底社區長輩平均75歲 將代表彰化登上小巨蛋表演

彰化縣伸港鄉溪底社區年紀平均75歲的長輩今年10月31將登上小巨蛋表演，長輩這幾天如火如荼練習，希望將最完美演出呈現，溪...

反萊豬、真來豬 彰化縣議員推小豬上議事堂質詢

政府開放含萊克多巴胺美豬進口，今天在彰化縣議會縣政總質詢時，成為縣議員關心的焦點，紛紛要求縣府落實零檢出並做好產地標示，...

爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

全台知名的台中市爵士音樂節今年宣布停辦，讓樂迷失望，民進黨議員今批台灣防疫有成，活動僅縮小規模即可，即便停辦也該趁機重新...

用路人注意！台8線和平區上麗陽路段邊坡施工車道封閉

公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業，...

趕進度！中市足球休閒園區縮小面積不環評 議員質疑

台中市府要興建全市首座足球運動休閒園區，原址在北屯文中小六用地，現改到南屯區，議員何文海今質詢足球園區辦活動動輒上萬人，...

影／遠嫁日本的田中女兒教里民日本舞 盼活化老街

彰化田中女兒鍾秋玉遠嫁日本近30年，去年10月回台灣探望父母後，卻因新冠肺炎疫情留在台灣，最近在中潭里長葉淑玲提議下，開...

最美賽事！日月潭環湖馬拉松本周日開跑 5000跑者開跑

秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，日月潭環湖馬拉松，不但是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，Ab...

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

有特殊專長也能上理想大學，成績已不是唯一指標！中興大學昆蟲系大三學生胡芳碩是第三屆特殊選才入學生，從小熱衷昆蟲，高中成績...

豐原醫院設計童玩歡慶重陽節 長輩坐著輪椅也要玩

重陽節前夕，豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，將院外公務停車平台擺設多項闖關小遊戲，牆上玻璃也貼滿許多懷舊風照片，...

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

彰化長期沒有百貨公司常引起縣民討論，彰化縣長王惠美今天宣布，位在彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。