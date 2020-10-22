遭爆虛報加班費 台中果菜公司總經理翁添滿請辭

台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿遭台中市議員爆料休假報加班費等爭議行為。台中市農業局長蔡精強今天表示，翁添滿上午已口頭請辭。

台中果菜運銷股份有限公司總經理翁添滿遭近150名員工、行口商連署投訴要求下台，台中市多名議員接獲陳情書，李中、楊正中，陳政顯等國民黨議員，21日在台中市議會財政經濟業務質詢上接連質詢，引發地方關切。

今天上午傳出翁添滿已向果菜市場董事長莊乃慧請辭。台中市農業局長蔡精強證實，上午接到翁添滿電話，表示辭去果菜市場總經理職務。

李中在21日質詢時指出，翁添滿不但苛刻員工，新進人員試用期要3年，更在休假日幫自己申報加班費自肥，動輒以「6字箴言」問候別人媽媽等不雅文字辱罵員工；翁添滿答覆，指控非事實。李中要求政風室、農業局徹查。

蔡精強表示，果菜公司要召開董事會討論決定，至於新任人選，也要經過董事會提名討論。市府會啟動調查，如有違規違法，依法處置。