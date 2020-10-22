快訊

美國總統候選人拜登投書聯合報系 當選將深化與台灣關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員希望比照中信棒球隊，召募專屬台中市的職業藍球隊。圖／賴佳微提供
民進黨議員希望比照中信棒球隊，召募專屬台中市的職業藍球隊。圖／賴佳微提供

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷心有歸屬並增加城市認同感。賴佳微呼籲市府，招募有心企業組建球隊落腳台中，運動最能凝聚市民團結及增加城市信心，也給更多台灣運動員一個舞台。

台中市政府運動局表示，歡迎各項運動賽事和運動團隊，在符合中央規範、兼顧自主預算資源無虞條件下，到台中舉辦相關活動、發展運動，如有社會企業支持發展職業運動，市府樂觀其成，像職棒中信兄弟隊以台中為主場即為一例。

賴佳微表示，最近p+聯盟熱烈開打，台中是第二大城，藍球人口不在少數，球迷很希望能夠有一支屬台中的職業籃球隊，就像支持中信兄弟棒球隊一樣，城市認同帶給他們對於在地運動球員的心理支持。

賴佳微表示，台中巨蛋還沒蓋好，但還有在北區台體大的體育館能夠容納觀眾。又有年輕人愛逛的一中商圈，看完球賽順便逛逛，活絡北區經濟。

台中市 中信 社會企業

延伸閱讀

NBA／葛里芬傳獲多隊諮詢 美媒：交易價值有限

最牛一輪／華碩暢旺 中信03搶鏡

中信「臺灣夢」 增至28基地

黃文峯任中市產業總工會理事長 盧秀燕允做勞工後盾

相關新聞

別碰！孩子玩藍鯨遊戲易上癮 新型網路勒索引導自殺

聽過「藍鯨遊戲」嗎？藍鯨遊戲引誘青少年自殘、提供私密照，台中市議員賴朝國今天質詢指出，來自俄羅斯的「藍鯨遊戲」入侵校園，...

台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷...

溪底社區長輩平均75歲 將代表彰化登上小巨蛋表演

彰化縣伸港鄉溪底社區年紀平均75歲的長輩今年10月31將登上小巨蛋表演，長輩這幾天如火如荼練習，希望將最完美演出呈現，溪...

反萊豬、真來豬 彰化縣議員推小豬上議事堂質詢

政府開放含萊克多巴胺美豬進口，今天在彰化縣議會縣政總質詢時，成為縣議員關心的焦點，紛紛要求縣府落實零檢出並做好產地標示，...

爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

全台知名的台中市爵士音樂節今年宣布停辦，讓樂迷失望，民進黨議員今批台灣防疫有成，活動僅縮小規模即可，即便停辦也該趁機重新...

用路人注意！台8線和平區上麗陽路段邊坡施工車道封閉

公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業，...

趕進度！中市足球休閒園區縮小面積不環評 議員質疑

台中市府要興建全市首座足球運動休閒園區，原址在北屯文中小六用地，現改到南屯區，議員何文海今質詢足球園區辦活動動輒上萬人，...

影／遠嫁日本的田中女兒教里民日本舞 盼活化老街

彰化田中女兒鍾秋玉遠嫁日本近30年，去年10月回台灣探望父母後，卻因新冠肺炎疫情留在台灣，最近在中潭里長葉淑玲提議下，開...

最美賽事！日月潭環湖馬拉松本周日開跑 5000跑者開跑

秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，日月潭環湖馬拉松，不但是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，Ab...

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

有特殊專長也能上理想大學，成績已不是唯一指標！中興大學昆蟲系大三學生胡芳碩是第三屆特殊選才入學生，從小熱衷昆蟲，高中成績...

豐原醫院設計童玩歡慶重陽節 長輩坐著輪椅也要玩

重陽節前夕，豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，將院外公務停車平台擺設多項闖關小遊戲，牆上玻璃也貼滿許多懷舊風照片，...

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

彰化長期沒有百貨公司常引起縣民討論，彰化縣長王惠美今天宣布，位在彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地...

熱門新聞

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

與台斷交是「賣友求榮」？游淑慧驚：這是北美館的藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。