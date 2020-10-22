台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷心有歸屬並增加城市認同感。賴佳微呼籲市府，招募有心企業組建球隊落腳台中，運動最能凝聚市民團結及增加城市信心，也給更多台灣運動員一個舞台。

台中市政府運動局表示，歡迎各項運動賽事和運動團隊，在符合中央規範、兼顧自主預算資源無虞條件下，到台中舉辦相關活動、發展運動，如有社會企業支持發展職業運動，市府樂觀其成，像職棒中信兄弟隊以台中為主場即為一例。

賴佳微表示，最近p+聯盟熱烈開打，台中是第二大城，藍球人口不在少數，球迷很希望能夠有一支屬台中的職業籃球隊，就像支持中信兄弟棒球隊一樣，城市認同帶給他們對於在地運動球員的心理支持。

賴佳微表示，台中巨蛋還沒蓋好，但還有在北區台體大的體育館能夠容納觀眾。又有年輕人愛逛的一中商圈，看完球賽順便逛逛，活絡北區經濟。