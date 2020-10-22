溪底社區長輩平均75歲 將代表彰化登上小巨蛋表演

彰化縣伸港鄉溪底社區年紀平均75歲的長輩今年10月31將登上小巨蛋表演，長輩這幾天如火如荼練習，希望將最完美演出呈現，溪底社區理事長柯怡傑指出，前往小巨蛋表演對長輩來說是既期待又怕受傷害，許多人希望藉此圓一個夢，但也有長輩因壓力太大選擇退出。

弘道老人基金會主辦「仙角百老匯」第九年，每年帶領長輩登上國際級的表演舞台台北小巨蛋，今年全台有9個社區登台，以「食神接班人」為主題，依據分配組曲編排表演，由專業總監、導演整合呈現。

溪底社區去年參加彰化縣政府舉辦的社區長者活力秀比賽獲得全縣第一，長輩氣勢如虹爭取挑戰前往小巨蛋表演，向弘道基金會報名，柯怡傑表示，今年因逢新冠肺炎疫情，長輩都擔心表演未能如期舉辦，今年7月社區編舞練習也一度未能達到主辦單位標準想要放棄，但指導老師不斷鼓勵、修正，現在表現越來越穩定。

溪底社區將有35名長輩上台表演，其中年紀最大93歲，以舞台劇方式表演6分多鐘，呈現長者面臨退休後重新出發，最後兒孫滿堂的幸福橋斷，柯怡傑說，表演有角色劃分，長輩無法偷看別人的動作，記舞步動作上是最大挑戰，志工一次要帶那麼多長輩北上也不容易，不斷提醒長輩該帶的保暖衣物、藥品不要忘記，希望他們留下美好的回憶。