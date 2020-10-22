反萊豬、真來豬 彰化縣議員推小豬上議事堂質詢

政府開放含萊克多巴胺美豬進口，今天在彰化縣議會縣政總質詢時，成為縣議員關心的焦點，紛紛要求縣府落實零檢出並做好產地標示，縣議員曹嘉豪甚至還「真來豬」，推一隻小豬上議事堂，引全場騷動，連備詢的縣長王惠美也不禁了多瞄幾眼，十分逗趣。

彰化縣議員陳銌銌、鄭俊雄、凃俊任、張錦昆等議員，均要求縣府落實業者做好豬肉產地標示，維護縣民健康。 陳銌銌說，政府宣布從元旦起，開放含萊克多巴胺美豬進口，這已經是既定政策，但大家反的不是美豬，而是含萊克多巴胺美豬，雖縣府表示會要求業者做產地標示，但在加工製品卻是難以管理，教育部雖然要求學校營養午餐，要用在地農產品，但學生家長們仍然憂心忡忡，擔心孩子將萊豬吃下肚，影響健康，教育處及衛生局應有因應對策。

教育處長陳逸玲答覆說，縣府在八月間就已發文所轄各級學校，營養午餐不能使用含萊克多巴胺美豬，相關產品如果不合格即無法通過驗收，外購餐盒也會抽查及做履歷調查；社會處長王蘭心也說，托兒所、托嬰中心也都要求副食品不得含瘦肉精。

衛生局長葉彥伯說，衛生局會要求相關業者落實產地標示，並會加強稽查輔導，估消費者做選擇。至於，目前有約一半縣市訂有萊克多巴胺零檢出的自治條例，與中央不一致，讓消費者無所適從，會向中央反映。

縣議員指出，萊豬進口，本土豬更要利用政府百億元經費來提升產品價值與競爭力，不僅要求農業處產地標示，並認為百億基金，彰化縣政府應該有所準備，要做現代化畜產條件升級，比如冷鏈系統、從清晨5點屠宰到中午12點售出前，無冷鏈設備，溫體豬容易滋生細菌，從屠宰到銷售末端的技術、衛生跟環境，國產豬都還處在最傳統的模式，應該好好利用這筆經費協助國產豬生產「現代化」。