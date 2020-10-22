爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

全台知名的台中市爵士音樂節今年宣布停辦，讓樂迷失望，民進黨議員今批台灣防疫有成，活動僅縮小規模即可，即便停辦也該趁機重新規畫，而非消極處理。中市文化局解釋因國際疫情仍嚴峻，國外著名團隊無法來台演出，且往例湧進超過10萬人次，無法確保安全社交距離，擔心成防疫破口。

中市文化局長張大春說，是多次邀集專家、各單位開會研商，才決議以民眾安全及防疫為優先考量，暫停舉辦2020台中爵士音樂節。

市議員黃守達、陳世凱、何敏誠、林德宇、施志昌、張玉嬿指出，台中爵士音樂節已連辦多年，今年卻說不辦就不辦，卻沒好好向市民朋友交代，直到今天官方粉絲專頁最後一則貼文還停留在3月27日。

黃守達等人指出，台中爵士音樂節具國際知名度，帶來人潮與觀光效益相當可觀，去年有138萬人次參與，還是許多論文研究的主題，今年文化局說不辦就不辦，造成損失難以估計。

綠營議員認為文化與品牌需要時間發展跟累積，大甲媽祖遶境因應疫情，也只是縮小規模，今年台北爵士音樂節也照樣舉辦，即便國際樂手請不過來，也該趁機培養在地樂手。

文化局表示，停辦台中爵士音樂節的相關訊息提早於8月28日發布新聞稿，8月31日在文化局網站公告，9月3日函知市府相關單位停辦訊息，公告之後確有許多民眾也來電詢問，文化局皆妥善溝通回應。

文化局指出，為降低暫停舉辦台中爵士音樂節的衝擊，文化局整合10至11月在市民廣場辦小型音樂活動，含9月5日金牌野餐音樂會、9月12日至13日幸福童話列車市民廣場聯演、10月17日至18日台中國際美食音樂節、11月7日兒少嘉年華及11月14日原住民熱舞創意比賽。