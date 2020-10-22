用路人注意！台8線和平區上麗陽路段邊坡施工車道封閉

公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業，因現場邊坡陡峻，為維護用路人安全，10月23日至11月13日每日上午9時10分起至下午4時施工期間，車道雙向封閉，每整點放行10分鐘，假日不管制。

台8線和平區上麗陽段辦理邊坡保護作業，施工期間辦理交通管制，刷坡作業期間，10月23日至11月13日每日上午9時10分起至下午4時，車道雙向封閉，每整點放行10分鐘，假日不管制；後續邊坡作業期間，11月16日至30日，每日上午9時10分起至下午4時，則採單線雙向管制通行，約每20至30分鐘機動放行，假日不管制。

谷關工務段表示，施工路段為山區道路，道路狹窄，兩旁邊坡常有落石坍方，籲請用路人，行經該路段請減速慢行；汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。