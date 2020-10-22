快訊

用路人注意！新北中和家樂福旁瓦斯外洩 封閉4路口找洩漏點

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用路人注意！台8線和平區上麗陽路段邊坡施工車道封閉

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業。圖／谷關工務段提供
公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業。圖／谷關工務段提供

公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業，因現場邊坡陡峻，為維護用路人安全，10月23日至11月13日每日上午9時10分起至下午4時施工期間，車道雙向封閉，每整點放行10分鐘，假日不管制。

台8線和平區上麗陽段辦理邊坡保護作業，施工期間辦理交通管制，刷坡作業期間，10月23日至11月13日每日上午9時10分起至下午4時，車道雙向封閉，每整點放行10分鐘，假日不管制；後續邊坡作業期間，11月16日至30日，每日上午9時10分起至下午4時，則採單線雙向管制通行，約每20至30分鐘機動放行，假日不管制。

谷關工務段表示，施工路段為山區道路，道路狹窄，兩旁邊坡常有落石坍方，籲請用路人，行經該路段請減速慢行；汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

谷關工務段呼籲用路人依管制人員指揮通行，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板(CMS)所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時路況系統(http://168.thb.gov.tw)及收聽警廣路況廣播。

台8線和平區上麗陽段辦理邊坡保護作業，施工期間辦理交通管制。圖／谷關工務段提供
台8線和平區上麗陽段辦理邊坡保護作業，施工期間辦理交通管制。圖／谷關工務段提供
公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業。圖／谷關工務段提供
公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業。圖／谷關工務段提供

車道 台中市

延伸閱讀

汐止山區路樹傾倒 砸中路過女機車騎士

舊蘇花39.5K土石流不斷 機具人員24小時隨坍隨清

影／台南昨深夜地牛翻身 白河警員路過山區清理落石

台南古都馬拉松18日開跑 交通管制路線看這裡

相關新聞

爵士音樂節停辦 台中市府10至12月補一串音樂會

全台知名的台中市爵士音樂節今年宣布停辦，讓樂迷失望，民進黨議員今批台灣防疫有成，活動僅縮小規模即可，即便停辦也該趁機重新...

用路人注意！台8線和平區上麗陽路段邊坡施工車道封閉

公路總局第二區養護工程處谷關工務段，為維護用路人安全，辦理台中市和平區上麗陽路段(32K+658~768)邊坡保護作業，...

最美賽事！日月潭環湖馬拉松本周日開跑 5000跑者開跑

秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，日月潭環湖馬拉松，不但是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，Ab...

影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

有特殊專長也能上理想大學，成績已不是唯一指標！中興大學昆蟲系大三學生胡芳碩是第三屆特殊選才入學生，從小熱衷昆蟲，高中成績...

養豬場要復養 彰化縣二林華崙里買屋送地沒人要

中科二林園區和二林精密園區帶起彰化縣溪湖鎮、二林鎮的房地產，緊鄰溪湖鎮的二林鎮華崙里崙仔腳段房價近日卻走跌，買獨幢透天厝...

台中不能只有中信棒球隊 P+迷敲碗盼市府招募職籃球隊

台中市議員賴佳微指出，P＋職業籃球聯賽（台灣男子職業籃球聯盟）爆紅，不少台中球迷敲碗希望能有專屬台中市的球隊，讓在地球迷...

溪底社區長輩平均75歲 將代表彰化登上小巨蛋表演

彰化縣伸港鄉溪底社區年紀平均75歲的長輩今年10月31將登上小巨蛋表演，長輩這幾天如火如荼練習，希望將最完美演出呈現，溪...

反萊豬、真來豬 彰化縣議員推小豬上議事堂質詢

政府開放含萊克多巴胺美豬進口，今天在彰化縣議會縣政總質詢時，成為縣議員關心的焦點，紛紛要求縣府落實零檢出並做好產地標示，...

趕進度！中市足球休閒園區縮小面積不環評 議員質疑

台中市府要興建全市首座足球運動休閒園區，原址在北屯文中小六用地，現改到南屯區，議員何文海今質詢足球園區辦活動動輒上萬人，...

影／遠嫁日本的田中女兒教里民日本舞 盼活化老街

彰化田中女兒鍾秋玉遠嫁日本近30年，去年10月回台灣探望父母後，卻因新冠肺炎疫情留在台灣，最近在中潭里長葉淑玲提議下，開...

豐原醫院設計童玩歡慶重陽節 長輩坐著輪椅也要玩

重陽節前夕，豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，將院外公務停車平台擺設多項闖關小遊戲，牆上玻璃也貼滿許多懷舊風照片，...

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

彰化長期沒有百貨公司常引起縣民討論，彰化縣長王惠美今天宣布，位在彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地...

熱門新聞

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。