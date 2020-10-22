趕進度！中市足球休閒園區縮小面積不環評 議員質疑

台中市府要興建全市首座足球運動休閒園區，原址在北屯文中小六用地，現改到南屯區，議員何文海今質詢足球園區辦活動動輒上萬人，對環境造成衝擊，市府卻把用地面積降到5公頃以下，疑規避環評、帶頭違法。

中市運動局長李昱叡解釋，若進行環評，恐超過前瞻計畫經費補助的執行期限；為加速大台中足球運動發展，同時考量各區域運動設施均衡性等因素，才將基地改至南屯區文中小用（益豐路三段與龍富九路口），此三鐵共構交通發達，非常適合舉辦國內外足球運動賽事。

何文海指出，早在108年由前市府團隊規畫足球運動休閒園區工程，總經費高.5億元，中央補助4億4940萬元，台中市政府自籌3億多元；但原地點在北屯區文中小六用地，後移到南屯區文中小用地，面積減為4.7頃。

何文海批運動場地或公園開發依法應進行環境影響評估，市府是否為規避環評，移到南屯後面積減到5公頃以下；問題一座足球場辦活動動輒6千到1萬人，平常也會有團隊練，勢必對環境衝擊環，怎可規避環評？

何文海議員建議，洲際棒球場可成功營運，很大原因是台灣已有職業棒球比賽，也有一定數量觀眾願意觀賽；但台灣培育職業足球隊仍有很大努力空間，必須更積極推廣足球運動，未來營運才是真正挑戰。

李昱叡強調，計畫9月25日報送教育部體育署爭取經費補助，規劃足球專用主競賽11人制足球場，包含停車場、遮陽遮雨看台及其他附屬賽務室內空間，及1萬以上觀眾席位等附屬設施，還有戶外多功能運動草坪可供不同賽制彈性使用，未來落成後可供亞洲足球聯盟賽事等國內外大小型賽事使用。