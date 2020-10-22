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最美賽事！日月潭環湖馬拉松本周日開跑 5000跑者開跑
秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，日月潭環湖馬拉松，不但是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，AbbottWMM亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的唯一賽事，今年雖然少了國際選手報名參加，但5000多位跑者的踴躍報名，可見日月潭的魅力在國內外跑者間，均有相當大的吸引力。
南投縣教育處表示，今年報名42公里全程馬拉松的跑者有1000多名（限時6小時30分），參加29公里超半馬挑戰組的有3000多名跑者（限時4小時30分），參加6公里健走組的朋友逾1000多位（限時2小時30分）。
主辦單位指出，亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽，是針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球175場資格賽，以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名，爭取跑進世界六大馬的重女殿堂。
日月潭環湖馬拉松仍開設6公里活力健走組別，讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嘗日月潭之美，也吸引不少身心障礙者家庭報名參賽，讓腦性麻痺、發展遲緩的「慢飛天使」孩童們更多機會接觸大自然與人群。
公路總局表示，配合賽事路跑活動，周日活動期間日上午4時至下午13時止，配合集集分局實施交通管制，敬請用路人依管制路線配合行駛。
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