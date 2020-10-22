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影／鍾情隱翅蟲 興大昆蟲系大學生2年發表10篇國際論文

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
興大昆蟲系大三學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，高中開始喜歡到野外採集，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。圖／胡芳碩提供
興大昆蟲系大三學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，高中開始喜歡到野外採集，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。圖／胡芳碩提供

有特殊專長也能上理想大學，成績已不是唯一指標！中興大學昆蟲系大三學生胡芳碩是第三屆特殊選才入學生，從小熱衷昆蟲，高中成績中後段，都在野外採集，當時就和昆蟲系的大學生成立「台灣昆蟲同好會」，在臉書發表研究、寫科普文章，並創立期刊「台灣研蟲誌」。熱愛昆蟲的他，更情有獨鍾隱翅蟲，入學2年就發表10篇國際論文，讓師長刮目相看。

興大教務長教務長吳宗明說，胡芳碩的特質若以一般升學管道，很難進入國立大學。他入學2年內與國內外專家學者發表十篇國際論文，刊登在萊佛士動物學公報 《Raffles Bulletin of Zoology》、歐洲分類學 《European Journal of Taxonomy》、動物分類 《Zootaxa》等各大分類學期刊，非常不容易，多是以隱翅蟲為主，其中發表6種隱翅蟲、命名8種。

胡芳碩想幫隱翅蟲「洗白」，他說，全世界有6.7萬種隱翅蟲，台灣有1200多種，大部分隱翅蟲都沒有被發現，其中有毒只有兩種，一種是一般人常見害怕的「紅胸隱翅蟲」和另一種不同屬的有600多種，但沒有人真正確認確認600多種都有毒性，僅20多種有毒性，會造成隱翅蟲皮膚炎是因為牠們身上有一種弱鹼「隱翅蟲素」，像打蚊子一樣拍打，毒液才會釋出，只要輕輕拍掉即可。

如何能在短短2年就寫15篇研究論文，其中10篇是國際論文，又發現新種？胡芳碩說，要先知道怎麼找相關論文，並且大量研讀各種論文，才能一眼辨別是不是新種？是什麼昆蟲？還要積極的聯繫國外學者，因為有時不確定是不是新種，需要比對模式標本，認識學者才能借到標本比對。

胡芳碩短短2年發表6種新種的隱翅蟲，印象最深刻的是「隱頰脊隱翅蟲」。他當時在科博館協助整理標本，發現從來沒看過這個物種，一問研究員才知，牠在科博館標本庫已躺了快20年，胡芳碩說服科博館「借出」當模式標本，馬上飛去丹麥實驗室6天完成解剖、比對，與教授討論自己的觀察與研究，並完成了2篇國際論文定稿，確認是新種，文章也登上國際期刊。

興大昆蟲系教授李後鋒表示，他自己做白蟻研究，國內研究隱翅蟲的學者非常少，胡芳碩已非常傑出，他從特殊選才看到他的經歷，就預感他未來將非常閃亮。李後鋒打趣說，自己做白蟻研究，雖然是胡芳碩導師，但他的10篇國際論文沒有一篇有掛老師的名字，他真正想說的是「教育不是在學生有成果時，老師一定要有什麼角色，他都以胡芳碩的研究態度激勵其他研究生。」

胡芳碩目前合作發表論文的對象，除了台灣研究人員，也包含英國、美國、日本、丹麥、捷克、加拿大及中國的研究人員，現在已經命名了8種甲蟲新種。他也遠赴捷克甲蟲幼蟲研討會，報告隱翅蟲及擬鍬形蟲幼蟲的研究近況，也在國內的台灣昆蟲學會年，發表他與捷克的跨國研究團隊針對落葉層甲蟲多樣性的研究。

對昆蟲有廣泛興趣的他，現正與捷克的跨國研究團隊，進行牙蟲游泳行為研究，希望對牙蟲游泳行為的演化有進一步的認識，大學畢業後他想到丹麥的隱翅蟲分類實驗室攻讀研究所，並希望在日後持續對學術做出貢獻。

興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，並發表6種新種的隱翅蟲。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，並發表6種新種的隱翅蟲。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，大學三年就命名了8種隱翅蟲新種，其中兩種是「黃毛切隱翅蟲」（左）、「仿效融齒隱翅蟲」（右）。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，大學三年就命名了8種隱翅蟲新種，其中兩種是「黃毛切隱翅蟲」（左）、「仿效融齒隱翅蟲」（右）。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，高中開始喜歡到野外採集，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。圖／胡芳碩提供
興大昆蟲系大三學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，高中開始喜歡到野外採集，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。圖／胡芳碩提供
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影
興大昆蟲系大三學生胡芳碩，對甲蟲分類研究感興趣，特別是「隱翅蟲」情有獨鍾，上大學後短短不到2年時間，發表15篇研究論文，其中包含10篇國際論文，發表6種新種的隱翅蟲、命名了8種。記者喻文玟／攝影

隱翅蟲 捷克 丹麥

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