南投20位長跑團跨越160公里 南下為地質嘉年華而跑
集集做為921大地震的震央，竹山鎮與集集以濁水溪相鄰，鎮內同樣有車籠埔斷層紀念館，兩位鎮長上午授旗給予20名地質長跑團人員，南下參加經濟部中央地質所以千人健行或慢跑形式進行環境教育，體會台灣地質現象的各種不同變化風情。
為響應2020地質嘉年華，由集集、竹山兩位鎮長陳紀衡、陳東睦，一大早來到紫南宮在土地公的見證下，與主委莊秋安授旗給20名長跑團人員，一路從紫南宮跑到松柏嶺受天宮，之後往南路跑160多公里，途經彰化、雲林、嘉義、台南等地，預計在24日抵達台南七股，25日與全國超過2500個民眾會合，參加在七股遊客中心舉行的千人大會師。
集集鎮長陳紀衡表示，去年地質嘉年華以「為921而跑」為題創造地方亮點深受感動，今年再次和陳東睦鎮長相挺，早起陪著16名長跑團人員，一起感受這場熱血的活動，同時也邀請國人10月25日前往七股遊客中心，到現場逛逛地質市集，參加這場環境教育年度盛事。
由經濟部中央地質調查所為提升民眾對國土環境的認知，巡迴全台辦理地質嘉年華，去年以「為921而跑」主題，今年號召各界前往雲嘉南七股潟湖一帶，舉辦2020地質嘉年華力推親山、親河、親海推廣地質知識。
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