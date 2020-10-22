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豐原醫院設計童玩歡慶重陽節 長輩坐著輪椅也要玩
重陽節前夕，豐原醫院附設護理之家舉辦「豐原柑仔店」，將院外公務停車平台擺設多項闖關小遊戲，牆上玻璃也貼滿許多懷舊風照片，設計一系列古早風，讓坐在輪椅上的阿公、阿嬤玩童玩，重溫兒時記憶。
豐原醫院附設護理之家護理長林汝虹表示，歷年重陽節會舉辦懷舊風，讓長者重溫過往年輕時回憶，像是撥放老歌、老電影等，今年特別請仁德醫專實習學生設計古早童玩柑仔店，讓阿公、阿嬤闖關動手體驗。
坐在輪椅上的阿公雖行動較不便，但玩起套彈珠汽水、棒棒糖可是非常認真，一次又一次的嘗試套中想要的禮物；另一邊的阿嬤則是認真投擲沙包，擊中想要的數字；甚至有長輩認真拿竹槍射擊紅中、丟彈珠到最高分等，5項關卡闖關完還能換到業者特別準備的平安壽桃，讓長輩們玩得不亦樂乎。
林汝虹說，一系列古早童玩遊戲除了讓長者能重溫兒時回憶，在遊戲的過程中還能藉機訓練長者的手眼協調、社交等，一舉數得。
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