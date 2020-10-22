縣長證實！ 彰化第一座百貨商場確定了 美式賣場有望

彰化長期沒有百貨公司常引起縣民討論，彰化縣長王惠美今天宣布，位在彰化縣衛生局廣場前縣府和市公所公有地編號機28的機關用地將規畫招商，朝向複合百貨商場開發，以BOT方案經營，彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢今天簽署合作備忘錄，為彰化第一座大型購物中心開發踏出第一步。

台中購物百貨商場以及影城眾多，彰化縣民消費時常往台中跑，但彰化百萬人口消費力強，過去許多連鎖賣場、大型影城都表達有意投入彰化市場，但用地空間受限遲未進一步，彰化縣府盤點縣內土地，認為彰化市中山路旁的彰化縣衛生局廣場縣府和市公所用地若能整合，將有1.14公頃空間可運用。

彰化縣長王惠美說，彰化縣衛生局廣場過去曾規劃興建2棟各高17層的雙子星大樓，最後無疾而終，也爭取中央近1億元要蓋行政大樓，但幕僚提起彰化因受八卦山侷限，又是舊城區，市區可用的土地腹地有限，好不容易盤點出這個地方若蓋公部門廳舍有點可惜，很多年輕人認為彰化市沒有看電影和逛街的好地方，希望招商規劃，創造彰化新地標。

彰化市長林世賢也說，彰化要進步就是要縣、市合作，過往市公所與縣府都有提出相關合作案，但是礙於黨派之異而有所分歧導致無疾而終，這塊土地彰化市公所持分47%、縣政府持分53%，單獨開發無法充分發揮土地最大效益，未來行政程序完備後，土地聯合開發案將整合成商業聚落，讓土地開發效益發揮到極致。