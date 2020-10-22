養豬場要復養 彰化縣二林華崙里買屋送地沒人要

中科二林園區和二林精密園區帶起彰化縣溪湖鎮、二林鎮的房地產，緊鄰溪湖鎮的二林鎮華崙里崙仔腳段房價近日卻走跌，買獨幢透天厝送兩分土地僅1280萬元，還被要求解約，買方聲稱掌握有利證據，崙仔腳段有養豬場即將復養，讓房地產業者叫苦不迭。

彰化縣農業處表示，二林鎮確有一家被勒令停業3年的養豬戶申請復養，彰化院檢要求養豬戶跟地方居民達成復養協議，華崙里民並不同意，養豬戶還在運作中，本月30日將再度舉辦說明會，爭取復養。

二林鎮華崙里和溪湖鎮一溪（東螺溪）之隔，昔日東螺溪溪湖段被嫌棄終年飄散豬屎味，環保署中區稽查大隊2017年4月22日查獲二林鎮中庸第二牧場涉嫌偷排豬糞尿，彰化地方法院依違反水汙染防制法，判決罰款40萬元，兩名邱姓負責人兄弟緩刑3年，並勒令牧場停養3年。

停養3年期滿，邱姓兄弟為復養積極奔走，舉辦4場地方說明和完成200人連署同意復養。消息傳出後，當地房地產行情應聲下跌，貫穿溪湖鎮與二林鎮的二溪路，在彰化縣肉品市場附近道路兩側店面式透天厝1280萬元，過了東螺溪到二林鎮華崙里崙仔腳段，路邊店面降到每幢780萬元求售。

一名林姓房地產抱怨，照理說溪湖鎮房價飆漲，靠近溪湖鎮的二林鎮華崙里房地產較便宜，應該很好賣，只因少數養豬業者偷排豬糞尿，拖垮房地產價格，最近3年較沒異味，總算有客戶接受，一個多月前她賣出獨幢透天厝奉送660坪土地，才1280萬元，買家聽說過去紀錄不佳的養豬戶即將復養，以「房屋周邊有嫌惡設施」為由，要求解約和全額退還100多萬元訂金。

彰化縣目前有642場養豬場，畜養約75萬頭豬，絕大部分位在偏遠地區，因都市開發範圍擴大，有些養豬場被住宅包圍，彰化縣永靖鄉竹仔腳的養豬場就是最好例子，本來10多家養豬場，現存7場，其中兩場向縣政府農業處申請停養，1家準備歇業，僅存4場，飼養規模合計不到2000隻，地方居民的目標是0養殖。