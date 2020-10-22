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中市交通局籲公車上不要飲食 公車5新文化上路

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局呼籲乘客響應公車5新文化，讓台中公車時尚文明。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局呼籲乘客響應公車5新文化，讓台中公車時尚文明。記者陳秋雲／攝影

台中市交通局推動「公車5新文化」局長葉昭甫表示，乘客搭公車偶有與司機發生紛爭，全市約1500名司機很辛苦，希望上下車互相打個招呼，有緣共乘。另中市公車未嚴禁車上飲食，交通局則提倡「公車內不飲食」但沒有明文規定不准，希望互相體諒，維護車上整潔，

交通局提倡搭公車新潮流，推動「台中公車5新文化運動」，包括「司機乘客互道感謝」、「公車內不飲食」、「看到公車提前招手不低頭」、「大型物品勿占位」及「下車前準備好卡片或零錢」。今舉辦活動，宣導乘車禮儀，邀市民一起響應。

葉昭甫說，這5項乘車新文化九成九的乘客主動都做到，但偶有乘車糾紛，交通局建議乘客給公車駕駛打打氣「卡贏呷補」他強調，現在還是有少數人在公車上飲食，雖然沒有明文規定不准在公車上吃喝，但呼籲民眾在公車上不飲食，讓車內空氣清新。

另公車司機發現常有乘客候車時低頭滑手機，公車來了未招手，依規定司機沒看到招手可以不停車，且過站不能停，避免意外。還有乘客把東西放置在其他座位上，坐視其他乘客站著，千萬不要占位，也可減少紛爭。下車前準備乘車卡或零錢，上下車才不會堵塞，影響動線。今天宣導活動有17家客運業者代表參與。

台中市

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