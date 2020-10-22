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光田醫院今淨灘 醫護人員撿到很多口罩籲重視避免汙染

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田醫院今天淨灘活動中，醫護人員撿到很多口罩。圖／光田醫院提供
光田醫院今天淨灘活動中，醫護人員撿到很多口罩。圖／光田醫院提供

光田綜合醫院今天號召醫護人員到台中龍井海堤淨灘，共拾回193.8公斤重的垃圾，其中以塑膠製品、菸蒂等垃圾最多，今年逢新冠肺炎防疫，民眾外出必戴的口罩竟在在淨灘垃圾中；光田綜合醫院提醒民眾響應防疫新生活運動，外出賞美景也要記得隨手維護環境清潔，隨意丟棄口罩會製造環境髒亂，還有變成細菌溫床、汙染環境疑慮，務必妥善收納丟棄。

光田醫院副院長吳瑞堂表示，「金秋地球日」是第一個由台灣人發起的環境節日，定於每年秋季10月22日，鼓勵大家從年頭到年尾持續性的重視環保愛地球。光田醫院將以往前半年的淨灘活動移到秋天，希望拋磚引玉提醒大家一整年度都要持續做環保、愛地球。

今天的淨灘活動從龍井茄投保安宮開始，經龍井壘球場，一路至麗水漁港，總長約4.5公里。連續5年參加淨灘活動的總務部部長張仁和說，今年淨灘與往年不同的是撿到防疫使用的口罩，這是過去海提淨灘不曾拾獲的垃圾，今年就撿了十多個，而且成人、兒童口罩都有，猜測可能是海提風大，民眾賞景時身上的口罩不小心被風吹走而變成垃圾，提醒民眾外出遊玩務必要妥善保存口罩。

該如何正確丟棄口罩？光田醫院感染管制室副護理長蕭美津說，一般民眾使用後的口罩以一般廢棄物處理，務必丟棄在「一般垃圾」的垃圾桶中，或可以更細心一些，在丟棄前將口罩接觸口鼻的內側反摺疊後，利用耳掛繩綁好再丟到一般垃圾桶中，最重要的是丟完口罩後務必徹底洗手，才能杜絕感染風險。

光田綜合醫院今天號召醫護人員到台中龍井海堤淨灘。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院今天號召醫護人員到台中龍井海堤淨灘。圖／光田醫院提供

口罩 淨灘 新冠肺炎

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