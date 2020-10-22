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彰縣番金路改善工程 縣長重申：道路完工兩年內不開挖

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉番金路改善工程說明概要。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉番金路改善工程說明概要。記者簡慧珍／攝影

彰化縣漢寶村文昌路刨除重鋪不到一年就開膛剖肚，挑戰縣政府宣布兩年禁挖令。縣長王惠美今天上午主持埔鹽鄉番金路114-11到永樂路的道路改善工程說明會，表明日後道路施工前除了洽詢各管線單位，也通知沿線居民，同時施做管線地下化工程，避免道路總是修修補補。

番金路（193線）114-11到永樂路的道路全長約1600公尺，路面寬約5.1至10.3公尺，15年未重鋪，路面龜裂破損，縣政府編列刨除重鋪經費680萬元，預計埔鹽鄉冠軍盃路跑結束後，從10月28日動工，11 月底前完工。

縣長王惠美今天上午主持說明會，重申道路重鋪前，一定要知會各管線單位，村里長通知沿線居民，提出埋管需求，讓縣政府預留管線空間，別再鋪好完工後又開挖。

王惠美表示，漢寶村文昌路重鋪不到一年就挖路埋管線，經縣政府了解，原來是風力發電開發單位要埋線路，綠能是中央重大建設，因為開發計畫非地方政府能掌握，縣政府會在職權範圍內做好事前知會及整合工作。

王惠美感謝縣議員許晉揚提報整修這條路，鄉長許文萍、鄉代會主席施春貴等地方首長和民代協助，讓道路工程順利規畫，期待施工順利。說明會在埔鹽鄉聖和宮廣場，王惠美等人入廟祈求施工順利及地方平安。

彰化縣芳苑鄉文昌路破破爛爛30年，縣政府撥款刨路重鋪，去年10月31日整修完工通車，縣政府公告今年到2022年元月7日都禁挖，今年中秋和國慶的連假前後兩度開挖，被村長鄭鵬豐和當地居民擋下，目前與開挖單位台電公司協調。

彰化縣埔鹽鄉番金路15年沒刨除重鋪。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉番金路15年沒刨除重鋪。記者簡慧珍／攝影

王惠美 國慶

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