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逢益群英共善攝影展24日登場 吳春山揪「美事」成雙

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
營造董事長吳春山揪同好舉辦逢甲大學EMBA「逢益群英共善」攝影展，盼「美事成雙」。圖／吳春山提供
營造董事長吳春山揪同好舉辦逢甲大學EMBA「逢益群英共善」攝影展，盼「美事成雙」。圖／吳春山提供

逢甲大學EMBA「逢益群英共善」攝影展10月24日在潭子區新藝藝術中心登場，發起人麗明營造董事長吳春山愛好拍照，繼年初舉辦個人首度公益攝影展後，號召逢甲大學EMBA同好參展，共展出44件作品，義賣所得全數捐給台灣身心障礙藝術發展協會，盼能「美事成雙」。

吳春山說，他從十多年前手機有拍照功能開始，就愛拿著手機四處拍照，他總喜歡在日常繁忙的生活之餘，隨手記錄當下片刻的美好，或旅程中乍現的浮光掠影；今年他接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，舉辦個人首度公益攝影展，88幅作品全數義賣捐做該協會做為身心障礙藝術家創作舞台。

吳春山指出，近期他號召逢甲EMBA一群同好舉辦「逢益群英共善」攝影展，連他共8人參展，其中他展出12幅在台中府會園道水池畔邂逅的白鷺鷥為主題的作品，讓善舉如同心圓般擴大，他預計在11月14日逢甲大學校慶前一天，在逢甲中科校區成立「攝影美學協會」成為創會長，鼓勵同好不管是用手機或相機，拍出生活中的真善美。

吳春山說明，10月17日起，長期進駐於國立台灣工藝研究發展中心地方館「陶人風」陶藝創作團隊，受邀至新藝藝術中心展出「明月松澗。陶人風」生活陶展，展期到11月21日；逢甲EMBA「逢益群英共善」攝影展期到11月7日，展出時間為周二到周五上午10時到下午6時；周六中午12時30分到下午6時。

攝影 EMBA 逢甲大學

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