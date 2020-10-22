7年級生勇於創業！31歲的他坐擁網美餐廳企業版圖

近年來，好拍又好吃的網美餐廳正夯，從台中發跡網紅名店HUN餐飲企業，旗下有兩個餐飲品牌HUN混、JAI宅等共6家義大利餐廳，以人氣餐點「爆多」的爆炸蛤蜊義大利麵，還有很有創意的捲麵等美食掀起排隊熱潮，預計今年底推出第三個品牌「暖然」火鍋店，背後是二名七年級生陳詠翔、黃建智勇於追夢的奮鬥史。

31歲的HUN餐飲集團執行長陳詠翔說，他大學在手搖飲打工，也當過家教，23歲退伍時與當兵同梯黃建智集資40萬在貨櫃屋內開豆漿紅茶店，由於2人沒有經驗，光買貨櫃就用掉1/4創業費用，未滿一年就收掉，但二人不氣餒，當作繳學費，2014年再合資在一中商圈開設HUN混餐廳。

陳詠翔指出，「HUN混」主打工業風，而且不斷試菜，以為從此生意上軌道，沒想到開幕第一天，連他在內共3人服務，出40份餐點，人手忙不過來，有顧客枯等1小時，預言「打賭你一個月就收攤！」二人擦乾眼淚，當晚檢討流程、人力、用料，並採特殊服務費方式，由顧客決定是否要給服務費，全額回饋給店內工作夥伴。

這種「把客人當夥伴」的態度，很快2015年在逢甲商圈開「HUN混」二號店，2017年以浮誇的森林系風格開設約可容納100人的「JAI宅」台中一中店，並且一路往北部拓展分店，台北西門店、新竹巨城店，近期看好台中水湳經貿園區商機，今年10月在中清路二段二樓店面開設「JAI宅」中清店，預計今年底在中清店樓下開設火鍋新品牌「暖然」。