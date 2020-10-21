足感心的企業家 捐防彈衣內裡透氣背心又捐指揮棒

伸仁紡織董事長白璨榮平時熱心公益，更長期資助弱勢學童，對於治安支持更不落人後，繼在警察節捐贈2203件防彈衣內裡透氣背心，提供全體彰化縣外勤員警使用外，今天下午捐贈縣警察局交通指揮棒420支，由縣長王惠美致贈白璨榮感謝狀，並由縣警局副局長賴宏豐及交通隊長林世明代表接受。

交通隊長林世明說，一般交通指揮棒只閃紅色警示燈，而白璨榮董事長捐贈的指揮棒則閃紅、藍燈示燈，比較接近巡邏車的警示燈，民眾比較容易辨識，對員警執勤安全也比較有保障，而且長度只有25公分，機動性高，便於攜帶，加上是使用充電而非電池，充滿一次電可連續使用24小時，也更環保。

由於員警使用防彈衣多會覺得很熱很不舒適，白璨榮考量到員警需求，由公司改良設計防彈衣內裡透氣背心，在警察節共致贈2203件給彰化縣警察局全體外勤員警使用，提高背心透氣度，增加員警穿著舒適感。

白璨榮今天捐贈指揮棒時，表示「禮輕情意重」，期盼在交通裝備強化下，使員警執勤更有保障，進而提升勤務效能，有效降低交通事故發生，保障縣民生命財產安全，同時減少員警執行勤務時發生意外。